الخرافي: المنتدى يعكس التعاون والرؤية المشتركة لتعزيز الابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني

شارك بنك الكويت الوطني في منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي نظمته الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) على مدى يومين 8 و9 أكتوبر الجاري، في فندق فورسيزونز الكويت، بالشراكة مع مركز الأمن السيبراني الوطني، وسط حضور عدد من صانعي السياسات الحكومية والخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

وتأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في المنتدى، في إطار مواكبته للتطوير التكنولوجي المتسارع، ودعمه للابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث شارك خبراته كمؤسسة مالية رائدة، وذلك في جلسة نقاشية خلال المنتدى تحدث فيها رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات- الكويت في البنك السيد/ بدر ناصر الخرافي.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة، السيد/ محمد الخرافي: "باعتباره المؤسسة المالية الأكبر والأكثر موثوقية في الكويت، يجلب بنك الكويت الوطني خبرات وموارد لا تقدر بثمن إلى المنتدى. ويعكس التعاون بين بنك الكويت الوطني والجامعة الأمريكية الدولية رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار وتعزيز التميز في مجال الأمن السيبراني، ودعم نموه عبر الشراكة بين المنتدى والمشهد الرقمي المتسارع في الكويت".

وأكد الخرافي أن مشاركة بنك الكويت الوطني في المنتدى اتسمت بالفعالية، حيث استعرض التطورات الكبيرة والفرص الفريدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في حلقة نقاشية بعنوان "استكشاف التحديات والفرص في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث ضمت هذه الجلسة خبراء إقليميين، ما وفر منصة للحوار المتعمق حول القضايا الأكثر إلحاحاً في القطاع.

ويُعد منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي منصة رائدة في المنطقة للخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الصناعات لمناقشة التحديات الملحة والاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا وحماية البيانات والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز القيادة الفكرية، وتعزيز التعاون وبناء شراكات إستراتيجية تساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن المنتدى حلقات نقاشية جمعت الخبراء والمتخصصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى ورش عمل متعددة قادها خبراء بارزون من المنطقة والعالم، تناولت أحدث الاتجاهات والابتكار والفرص والتحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان اليوم الأول للمنتدى مخصصاً للإداريين والأكاديميين، أما اليوم الثاني، فشهد عقد ورش عمل متخصصة بحضور طلبة من المدارس الثانوية والجامعات للاستفادة منها، بهدف تطوير مهاراتهم الابتكارية والإبداعية والمعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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