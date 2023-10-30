الإمارات العربية المتحدة- دبي: أكد بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منصة "آني" Aani للمدفوعات الفورية والتي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات هذا الأسبوع، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتتيح منصة "آني" لبنك الفجيرة الوطني إمكانية تقديم تجربة دفع رقمية محسنة لعملائه من الأفراد والشركات والحكومات، إضافة إلى معالجة المعاملات من حساب إلى حساب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن في غضون ثوان، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

ومن بين أبرز مزايا "آني" هي قدرة العملاء على التحويل الفوري للأموال باستخدام رقم هاتف المستلم فقط، لإرسال وطلب المال، وتقسيم الفواتير. وسيكون بإمكانهم الدفع نقداً باستخدام رموز كيو آر، وسيتم طرح المزيد من المزايا التي تشمل الخصم المباشر في الوقت الفعلي، والشيكات الإلكترونية في المستقبل القريب.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "تتوافق آني مع اثنين من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لبنك الفجيرة الوطني، وهما التبسيط المستمر، وتعزيز التجربة المصرفية لجميع عملائنا، ورقمنة عملياتنا حيث يؤدي ذلك إلى تحسين السرعة والأمان والراحة. إننا ندعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقديم آني، ونشجع عملائنا على البدء في استخدام هذه المنصة في أقرب وقت ممكن".

تعد "آني" مبادرة رئيسية في إطار برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التابع للمصرف المركزي، والتي تقود التحول الرقمي للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد بنك الفجيرة الوطني أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في منصة "آني" منذ بدايتها.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية قيام بنك الفجيرة الوطني بالتعامل مع منصة "آني"، وتوجيه العملاء، من خلال الرابط : [https://nbf.ae/en/tools-and-support/customer-support/aani]، ومن خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص ببنك الفجيرة الوطني، وعلى أجهزة الصراف الآلي، وفي مختلف فروع البنك.

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