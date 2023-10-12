دبي: اختتم بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منتدى أسواق الطاقة في دورته الــ 11 في الفجيرة، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ونظمته شركة جلف إنتليجنس.

وأتاح المنتدى على مدار يومي 10 و11 أكتوبر الفرصة للبنوك ومنتجي النفط والغاز والتجار ومقدمي حلول التخزين والمحللين وغيرهم من المختصين في مجال الطاقة للاجتماع، والتعرف إلى الاتجاهات في سوق النفط والجغرافيا السياسية والخطط الاستراتيجية في مجال الطاقة في مختلف الأسواق.

واستضاف بلال أشرف، رئيس قسم الطاقة والشؤون البحرية في بنك الفجيرة الوطني، جلسة في اليوم الثاني تناولت كيفية تمويل أسواق الطاقة المتزايدة، بحضور العديد من المندوبين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على مشاركة البنك، قال بلال أشرف: "إن رعايتنا ومشاركتنا تأتي من كوننا شريكاً رائداً في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وقد ساهمنا واستفدنا من المناقشات الثرية التي جرت في المنتدى هذا العام. اعتبارنا بنكًا محليًا، فإننا نستند إلى معرفتنا العميقة بقطاع الطاقة وخبرتنا الطويلة. ونحن نفهم الاحتياجات المصرفية للصناعة وهذا يؤهلنا للعمل مع الشركاء في مجالات قطاع خدمات صناعات الطاقة".

وركزت سلسلة من جلسات الإفطار وطاولات مستديرة وندوات للتطوير المهني والجلسة العامة في المنتدى على الموضوعات الرئيسية والمواضيع المهمة للإمارة، بما في ذلك الدور الاستراتيجي للفجيرة كمركز لتخزين النفط، ومساهمة ميناء الفجيرة في COP28 وغيرها من الموضوعات، ودور إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى بدور رئيسي في توفير الطاقة العالمية وأمنها.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 15 فرعاً (أحدها يُعد وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.