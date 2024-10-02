دبي : اختتم بنك الفجيرة الوطني مشاركته في منتدى أسواق الطاقة في دورته الــ 12 في الفجيرة، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ونظمته شركة جلف إنتليجنس، وشارك البنك في هذه الدورة كجهة راعية، كما شهدت مشاركة عدد من أبرز الجهات المعنية في قطاع الطاقة، وعقد المنتدى تحت عنوان "سبل تذليل العقبات واغتنام الفرص المتغيرة وماهية نقاط الاختناق في المجالات الجيوسياسية والطاقة في نصف الكرة الجنوبي".

ووفر المنتدى خلال يومي 1 و2 أكتوبر فرصة مميزة لكبار المسؤولين التنفيذيين، والجهات التنظيمية، وصناع السياسات الموكلين بقيادة دفة مجالات تجارة وتخزين وتسويق وشحن النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط عبر أسواق شرق السويس، حيث شكلت ملتقى لهم من أجل اكتساب رؤى جديدة تناولت قطاع النفط، والعوامل الجيوسياسية، والتوجهات طويلة الأمد في أسواق الطاقة وغيرها.

وشهدت الفعالية حضور مجموعة من الشخصيات المرموقة من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضاف بلال حسن أشرف، رئيس قسم الطاقة والشؤون البحرية في بنك الفجيرة الوطني، جلسة في اليوم الثاني تحدث فيها عن التأثير النهائي لارتفاع أسعار الفائدة على تجار السلع والمستثمرين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال حسن أشرف: "تسلط مشاركتنا في المنتدى الضوء على التزامنا بصفتنا شريكاً رائداً لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والعالم، حيث تميزت جلسات المناقشة هذا العام بغناها وقيمتها العالية. وباعتبارنا أحد البنوك المحلية، فإننا نشتهر بمعرفتنا الواسعة وخبرتنا طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والطاقة والمتجددة، ويساعدنا فهمنا العميق للاحتياجات المصرفية للقطاع على توفير الدعم خلال مرحلة التحول في مجال الطاقة".

يجدر بالذكر أن دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً محورياً في خفض تكاليف الطاقة عالمياً وتعزيز أمنها، واستضافت منتدى أسواق الطاقة لعام 2024 سلسلة من الإحاطات وجلسات النقاش وورش العمل وجلسة عامة ركزت على المواضيع الأساسية المتعلقة بإمارة الفجيرة. وتضمنت المواضيع دور الفجيرة الاستراتيجي بوصفها مركزاً لتخزين النفط، ومساهماتها في تحقيق أمن الطاقة ونموها الصناعي في دولة الإمارات.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري المتخصصة، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملاءه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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