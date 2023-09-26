حدث يجمع خبراء من أكثر من 35 دولة لمناقشة استراتيجيات الاستثمار في قطاع التعدين

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن شراكته مع ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، حيث تقام الدورة الثامنة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، تحت شعار "استثمار التعديني.. تنمية مستدامة".

ويعقد الملتقى في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري في فندق دبل تري باي هيلتون، وتنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. ويؤكد الملتقى على أهمية قطاع الثروة المعدنية والصناعات المرتبطة به في دعم الاقتصاديات الوطنية، وانطلاقاً من ضرورة تشجيع الاستثمار التعديني وحسن استغلال الموارد المعدنية، وتعزيز سلسلة القيمة لها في ظل التوجهات العالمية،

يجمع الملتقى أكثر من 300 مشارك من الجهات الحكومية وأبرز أقطاب صناعة التعدين وعدداً من الأكاديميين، لمدة ثلاثة أيام من الجلسات التفاعلية، وورش العمل المتخصصة، ومعرضاً يقدم أحدث منتجات التعدين المبتكرة.

يلعب التعدين إلى جانب قطاعي النفط والغاز والقطاع البحري، دورًا رئيسيًا في التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، ومن خلال خبرات بنك الفجيرة الوطني ومنتجاته المالية، يهدف إلى مساعدة العملاء في هذه القطاعات ليصيروا أكثر استدامة، للمساهمة في مواجهة تغير المناخ، وتقليل تأثير هذه الصناعات على البيئة.

تتوافق المواضيع التي ستتم مناقشتها في المنتدى مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات لدى بنك الفجيرة الوطني، وتشمل استراتيجيات الاستثمار في قطاع التعدين، والاستدامة وحوكمة الشركات، ومناقشة التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في المشاريع التعدينية (الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة)، والمعادن الناقلة للطاقة ودورها في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز سلسلة القيمة في قطاع التعدين، وحماية التراث الجيولوجي.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، يحرص البنك على بناء علاقات دائمة مع العملاء ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.

ويضم مساهمو البنك الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. ويعد البنك مُدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك البنك 14 فرعاً تغطي مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.