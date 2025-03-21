دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تحقيقه إنجازاً جديداً بحصوله على شهادتيّ آيزو لمعايير الجودة العالمية، وهما شهادة الآيزو 27001:2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتحقيق التميز التشغيلي في جميع أنشطته.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماهيندرا دهيلون، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا في بنك الفجيرة الوطني: "يعكس هذا الإنجاز التزام بنك الفجيرة الوطني بتحقيق التميز في مجالات تجربة المتعاملين وإرساء التحول الرقمي الأمثل. وقد قاد فريق حوكمة تكنولوجيا المعلومات عملية الحصول على الشهادات مستنداً إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال، مع إسهامات قيّمة من مختلف الأقسام مثل أمن المعلومات والتكنولوجيا. كما نعرب عن خالص امتناننا لفريق أمن المعلومات على دوره الحاسم في تحقيق هذا النجاح. ونؤكد على دور هذا الإنجاز في تعزيز إمكاناتنا وإلهامنا للارتقاء بسوية خدمات أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة".

وتشتهر شهادات الآيزو على نطاق عالمي بأنها المعايير الدولية الرائدة لأنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وإدارة المرافق، كما توفر إطار عمل شاملاً وموثوقاً يعزز قدرة الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية مع الحفاظ على أرقى المعايير العالمية من خلال عمليات موحدة ومتكاملة.

إن شهادة الآيزو 27001:2022 هي المعيار المعترف به دولياً لإدارة مخاطر أمن المعلومات، وتوفر إطار عمل شامل لإنشاء نظام إدارة أمن المعلومات في المؤسسة وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار. وتعزز هذه الشهادة التزام بنك الفجيرة الوطني بحماية المعلومات الحساسة، والتخفيف من التهديدات السيبرانية، وضمان أمن البيانات في جميع العمليات التجارية.

أما شهادة الآيزو 9001:2015، فهي المعيار المعترف به دولياً لإدارة الجودة. وتحدد هذه الشهادة معايير نظام إدارة الجودة المتين، مع التركيز على رضا العملاء، والتحسين المستمر، وكفاءة العمليات. ويؤكد الحصول على هذه الشهادة التزام بنك الفجيرة الوطني بالحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة والتميز التشغيلي.

ويضمن الحصول على هاتين الشهادتين استمرار بنك الفجيرة الوطني في تعزيز مستويات التميز والابتكار، من خلال تسليط الضوء على التزام البنك بمعايير الجودة الوطنية في دولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية. وتسري صلاحية الشهادتين لمدة ثلاث سنوات، وتخضع لاستكمال عمليات التدقيق الرقابي السنوية بنجاح.

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