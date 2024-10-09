دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن رعاية شركة مالابار للذهب والألماس لسباق بنك الفجيرة السنوي للجري للعام السادس على التوالي، والذي يقام يوم السبت الموافق 23 نوفمبر المقبل، مما يسهم في تعزيز مزايا الفعالية والارتقاء بها.

وتنطلق الفعالية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في خطوة تعكس التزام القيادة الرشيدة للإمارة بتشجيع السكان على اعتماد أنماط الحياة الصحية والنشطة. كما تأتي الفعالية انسجاماً مع التزام البنك الراسخ بإطلاق مبادراتٍ تدعم أنشطة العافية في المجتمعات، وهو ما يمثل جزءاً رئيسياً من استراتيجيته في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب والألماس: "أصبح سباق بنك الفجيرة السنوي للجري حدثاً رئيسياً ضمن الأجندة السنوية لأبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة، وهو يلعب دوراً هاماً في تعزيز أسلوب حياة صحي ومفعم بالحيوية لمواطني الدولة والمقيمين فيها. ونحرص دوماً في مالابار للذهب والألماس على التشجيع على اعتماد نمط الحياة الصحي بين الموظفين، من خلال مختلف مبادرات اللياقة البدنية، إلى جانب تعزيز ثقافة الرفاه الصحي. وينسجم سباق بنك الفجيرة السنوي للجري بالكامل مع مبادئنا في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، كما يعكس التزامنا الراسخ بإحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع. ويسرنا مواصلة تعاوننا مع بنك الفجيرة الوطني للعام السادس على التوالي، مما يسهم في مواصلة النجاح الذي حققته هذه الفعالية المميزة".

وتهدف الدورة الثامنة من السباق إلى استقطاب جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم، بدءاً من العدائين المحترفين، ووصولاً إلى المبتدئين. وتشمل أجندة السباق لهذا العام ست فئات تضم ممرات توفر فرصة الاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها الإمارة، إلى جانب أبرز المعالم التاريخية فيها، والتي تشمل ميدان الفجيرة للمهرجانات، نقطة انطلاق وانتهاء السباق الواقعة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير. وتشمل تلك الفئات سباقات الممرات الجبلية التي تمتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتر وسباق أصحاب الهمم.

ومن جانبه، قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يحظى سباق بنك الفجيرة الوطني السنوي للجري بإقبال متزايد عاماً بعد عام، مما رسخ مكانته بوصفه أحد الفعاليات الرئيسية ضمن الأجندة السنوية لأبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات. ونسعى باستمرار إلى إيجاد سبل جديدة للحصول على دعم المجتمع المحلي ومجتمع الأعمال. وتسلط شراكتنا مع شركة مالابار للذهب والألماس الضوء على التزامنا المشترك بتعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط، وتزودنا أيضاً بالموارد اللازمة للمساعدة في تقديم أفضل نسخة ممكنة من السباق. ونثمّن دعمهم المستمر، ونتطلع للترحيب بمزيدٍ من المشاركين هذا العام".

ومن المتوقع أن تسجل دورة هذه العام من الفعالية السنوية رقماً قياسياً في أعداد المشاركين، كما ستقدم برنامجاً ذاخراً بالفعاليات يوفر للمشاركين والحضور فرصة قضاء أوقات مميزة. ويحصل جميع المشاركين على القمصان، بينما يحصل الفائزون والفائزات الأوائل في كل فئة على ميداليات وجوائز نقدية.

يُمكن التسجيل للمشاركة في الفعالية من خلال /https://fujairahrun.com، علماً أن باب التسجيل يُغلق بتاريخ 16 نوفمبر أو عند اكتمال أعداد المشاركين. ويُنصح الراغبون بالمشاركة بالتسجيل مبكراً لعدم تفويت الفرصة.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري المتخصصة، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملاءه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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