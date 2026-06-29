أطلق بنك العز الإسلامي أعمال "الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية"، والذي يُقام خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، تحت مظلة "منار العز"، المبادرة المعرفية والتوعوية عن الصيرفة الإسلامية للبنك، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بالصيرفة الإسلامية وتعزيز الفهم المتخصص لمبادئها وأسسها الشرعية .

ويجمع الملتقى نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والخبراء والمتخصصين في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة الشرعية في تعزيز موثوقية واستدامة الصناعة المالية الإسلامية، وتبادل الخبرات والمعارف حول أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية بنك العز الإسلامي في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تسهم في تطوير المعرفة المتخصصة بالصيرفة الإسلامية، وتوفير منصات حوارية تجمع بين الممارسين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الشرعي والمالي، بما يعزز من الوعي المجتمعي بالمبادئ التي تقوم عليها الصناعة المصرفية الإسلامية.

ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الورش والجلسات العلمية المتخصصة التي تتناول عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها: استثمار أموال الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني، وأصول التأمين التكافلي وأثرها في تعزيز ضمانات التمويل الإسلامي، ومبادئ العمل في قطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب مفاهيم التدقيق الشرعي ومخاطر عدم الالتزام الشرعي. كما يشهد الملتقى جلسة نقاشية موسعة حول هندسة عقود المالية الإسلامية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل/ عيسى بن سالم الريامي، رئيس الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي

"يمثل الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية منصة نوعية لتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي تضطلع به الرقابة الشرعية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والثقة في الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال مبادرة «منار العز»، يواصل بنك العز الإسلامي جهوده في توفير منصات معرفية متخصصة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات المهنية والشرعية بما يعزز استدامة القطاع ونموه.

كما نؤكد أن هذا الملتقى هو ملتقى لجميع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عُمان، ويجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع في خدمة الأهداف المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وقد عكس الدعم الكريم والمشاركة الفاعلة من الزملاء في مختلف المصارف الإسلامية مستوى عالياً من المسؤولية المهنية والشعور المشترك بأهمية تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية، الأمر الذي يجعل نجاح هذا الملتقى ثمرةً لجهد جماعي وشراكة مهنية نعتز بها جميعاً.

ونأمل أن يشكل هذا الملتقى باكورةً لتقليد مهني سنوي راسخ تتناوب على استضافته وتنظيمه المصارف الإسلامية في السلطنة، ويتوسع نطاقه عاماً بعد عام ليشمل المزيد من المبادرات العلمية والمهنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كنموذج رائد في التعاون المؤسسي وخدمة صناعة الصيرفة والمالية الإسلامية."

والاستثمار في المعرفة وبناء القدرات المتخصصة يعد ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي الإسلامي وتعزيز الثقة به، ويحرص بنك العز الإسلامي على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات الشرعية والمهنية في القطاع.

ويُعد الملتقى منصة معرفية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المختصين، بما يسهم في دعم مسيرة الصيرفة الإسلامية وترسيخ دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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