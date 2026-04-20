توج بنك العز الإسلامي بجائزة "أفضل بنك إسلامي في تجربة العملاء الرقمية" خلال حفل جوائز DLive ٢٠٢٦، والذي أُقيم بفندق جي دبليو ماريوت مسقط، في إنجاز يعكس ريادة البنك في إعادة تعريف التجربة المصرفية الرقمية في السلطنة .

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة تحول رقمي شاملة قادها البنك خلال السنوات الأخيرة، حيث أطلق مجموعة من المبادرات النوعية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء.

ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، والذي يوفر تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية. كما عزز البنك منظومة المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، إلى جانب تقديم أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان، مما أتاح للعملاء مرونة غير مسبوقة في إدارة معاملاتهم محلياً ودولياً.

وفي إطار تطوير قنوات خدمة العملاء، أطلق البنك خدمة الرد الآلي السريع المدعومة بالتقنيات الذكية، والتي تتيح دعماً فورياً على مدار الساعة، كما قام بتحديث مركز خدمة العملاء وتحويله إلى نظام سحابي متطور، مما عزز كفاءة العمليات ورفع جودة وسرعة الاستجابة.

وامتدت جهود التحول الرقمي لتشمل تطوير القنوات المادية أيضاً، حيث افتتح البنك أول فرعين ذكيين له في ولاية بوشر ومنطقة الخوض السادسة ، ليقدم من خلالهما تجربة مصرفية حديثة تعتمد على الخدمة الذاتية والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يواكب تطلعات العملاء نحو خدمات أسرع وأكثر مرونة. وشملت رحلة التحول كذلك تحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي إلى أجهزة متطورة وحديثة، إلى جانب إعادة تصميم الموقع الإلكتروني المؤسسي ليقدم تجربة رقمية عصرية وسهلة الاستخدام.

وفي إطار تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، أطلق البنك منصة "العز كونكت" للخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تطبيق خاص لهم عبر الهواتف الذكية، مما مكن عملاء الشركات من إدارة أعمالهم بكفاءة عبر قنوات رقمية متكاملة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الفاضل/ خالد الحوقاني، رئيس تحول الأداء في بنك العز الإسلامي: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو التميز الرقمي، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة تضع العميل في صميم أولوياتنا، مع الحرص على تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ويواصل بنك العز الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتقديم حلول مصرفية متقدمة تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

