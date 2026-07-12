احتفل بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان، بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج المخصص لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس نجاح المبادرة في تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز جاهزية المشاركين للمستقبل وفرص العمل.

وأتم المشاركون برنامجاً تدريبياً مكثفاً اشتمل على مجموعة من الورش المتخصصة التي ركزت على تنمية الذات، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، إلى جانب عدد من المهارات الحياتية الأساسية التي تسهم في تعزيز الاستقلالية وتنمية القدرات الشخصية.

وشهد حفل التخرج تكريم المشاركين تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم وما أظهروه من تطور ملحوظ خلال البرنامج، بما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرة في تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "يمثل تخريج الدفعة الأولى محطة مهمة في مسيرة هذه المبادرة، ويجسد ما يتمتع به المشاركون من عزيمة وإمكانات كبيرة. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الشمول الحقيقي يبدأ من توفير الفرص التي تعزز الثقة بالنفس، وتنمي المهارات، وتمكن الأفراد من تحقيق طموحاتهم. ويسعدنا أن نواصل هذا البرنامج طوال السنة ليصل إلى المزيد من الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان."

ويستمر البرنامج طوال العام، مستهدفاً الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى الوصول إلى ٢٠٠ مشارك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المهارات الشخصية، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل، وترسيخ مبادئ الشمول والتمكين المجتمعي.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً للشراكة الناجحة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب من مختلف مدارس السلطنة، تأكيد على التزام الطرفين المتواصل بتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

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