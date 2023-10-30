الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: استضاف بنك الشارقة مؤخراً مجموعة من طلاب السنة الثانية في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية كولومبيا للأعمال، بمدينة نيويورك وذلك بهدف منحهم نظرة عن كثب على القطاع المصرفي في المنطقة، وتسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية للبنك. وشكّلت الزيارة جزءاً من جولة الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة التي استمرت لمدة أسبوع، وانضوت على نقاشات مثمرة جمعت 26 من طلاب الماجستير لدفعة 2024 مع فريق الإدارة التنفيذية في المقر الرئيسي للبنك في إمارة الشارقة.

وتوفر الدورة الدولية المكثفة، والتي تعتبر ركيزة أساسية لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، للطلاب فرصة عملية للتعرف على ممارسات الأعمال في الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى تطوير قدرتهم في التعامل مع الاختلافات الثقافية والسياقية، توسع الدورة آفاقهم العالمية. وتحت إشراف البروفيسور عامر رحمن، أتيحت للطلاب فرصة الاطلاع عن قرب على منظومة عمل واحدة من المؤسسات المالية الناجحة، والتعرف على أحدث التوجهات والاستراتيجيات في القطاع المصرفي. وقد ترك فضولهم العميق وشغفهم بالمعرفة انطباعاً إيجابياً على فريق الإدارة العليا في بنك الشارقة.

شارك الطلاب بجلسة تفاعلية مع السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك الشارقة، والذي أتاح لهم الاطلاع على طبيعة الأعمال المصرفية الإقليمية بالمقارنة مع المعايير العالمية والغربية. وحظي الطلاب بفرصة للاستفسار عن خطط البنك المستقبلية والتحديات التي يتوقعها في تحقيق أهداف نموه. وعلاوة على ذلك، استفاد الطلاب من الخبرات التي شاركها السيد هايك نركيزيان، مدير عمليات الدمج والاستحواذ والهيكلة للمجموعة وخريج كلية كولومبيا لإدارة الأعمال.

يذكر أن بنك الشارقة ملتزم بتطوير علاقات راسخة ومستدامة مع المجتمع الأكاديمي، إذ يتطلع فريق الإدارة العليا في البنك إلى التفاعل مع الطلاب الطموحين الذين يتوقع أن يصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

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نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليبدأ البنك عملياته في شهر مايو عام 1974. ويعد بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، وأول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.