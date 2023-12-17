الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: احتفى بنك الشارقة مؤخراً، أحد أبرز البنوك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوبيله الذهبي بأمسية ساحرة استضافها نادي الشارقة للجولف والرماية. وجاءت الأمسية التي شهدت مشاركة أعضاء المجلس والإدارة العليا وفرق البنك وعدداً من عملائه المميزين المخلصين لتتوج خمسين عاماً من النجاح التجاري إلى جانب تكريم إرث البنك في التنوع والممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي القوي والالتزام الثابت بالتفوق.

وانطلاقاً من كونه أول مصرف تجاري يتأسس في إمارة الشارقة والخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل بنك الشارقة لعب دور حاسم على مر السنين في نمو وازدهار إمارة الشارقة والدولة.

وخلال الأمسية، أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة بالدور الهام الذي يضطلع به البنك في دعم الشركات المحلية وتسهيل التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما وعد رئيس مجلس الإدارة بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً بقيادة مجلس إدارة حيوي و ذي خبرة لدعم المرحلة القادمة من النمو في ظل إدارة جديدة بقيادة الرئيس التنفيذي السيد محمد خديري.

وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بجزيل الشكر لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ الدولة حاكم إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة والرئيس الفخري للبنك، وذلك لقيادتهم الرشيدة لوطننا الحبيب وجهودهم لتحقيق الاستقرار والازدهار لجميع أبنائه.

كما ألقى محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، كلمة أمام الحضور أعرب فيها عن امتنانه وتفاؤله بمناسبة احتفال بنك الشارقة بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وتوجه خديري بوافر الشكر لعملاء البنك الأوفياء، وفرقه المتفانية وكافة المساهمين، والذين لعبوا دوراً رئيسياً في نجاح البنك وازدهاره وتعزيز قدرته على توفير خدمات متميزة للعملاء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع مضي بنك الشارقة قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل رحلة تحول حافلة بالإنجازات، عبّر خديري عن ثقته في قدرة البنك على التكيف والابتكار والتفاني في خدمة عملائه والمجتمعات التي يخدمها. وأكد أن البنك متوجّه نحو آفاق جديدة من خلال طرح مبادرات رائدة تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة والمشهد المالي المتطور.

وحرص بنك الشارقة على اغتنام هذه المناسبة لإبراز التزامه تجاه عملائه وفريق عمله المتفاني ومساهميه والأطراف المعنية الأخرى، والتأكيد على دور الثقة والشراكات باعتبارهما المحرك الرئيسي لنجاح البنك على مدار العقود الخمسة الماضية.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليبدأ البنك عملياته في شهر مايو عام 1974. ويعد بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، وأول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.

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