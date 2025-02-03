في إطار جهوده المتواصلة نحو تعزيز معايير الاستدامة البيئية، نظم بنك الخليج دورة تدريبية بعنوان "يوم في مزرعة سدير"، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الزراعة المستدامة وهم زينة البابطين، دانة المطوع، والشيخة شريفة الصباح، وذلك بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم الزراعة المستدامة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتباع ممارسات زراعية تحافظ على البيئة وتساهم في تحسين جودة الحياة.

يذكر أن البنك قد قام باختيار نحو 30 من المهتمين بالزراعة والبيئة للمشاركة في هذه الدورة، من خلال مسابقة على حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي شهدت مشاركة واسعة من المتابعين.

وتعد هذه الفعالية جزءاً من مجموعة كبيرة من الأنشطة التي ينظمها ويرعاها البنك سنوياً، بهدف تعزيز ثقافة المجتمع بالبيئة وتعليم الأفراد بأساليب الزرعة، ودورها في حماية البيئة والحد من التأثيرات السلبية على الأرض والمناخ، إذ لا تقتصر الزراعة فقط على إنتاج الغذاء، بل تعد عاملاً مهماً في بناء بيئة صحية ومستدامة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ككل.

ووفر الخبراء في مجالات الزراعة الغذائية والتجميلية، فرص عملية للمشاركين الفرصة والتطبيق المباشر لأساسيات الزراعة المستدامة، مثل تقنيات الري الحديثة، وكيفية تحسين التربة باستخدام أساليب صديقة للبيئة، بالإضافة إلى كيفية استخدام الطاقات المتجددة في المزارع. كما تضمنت الدورة جلسات نقاشية ركزت على دور الزراعة في تحسين جودة الهواء والماء، وتخفيف آثار التغير المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد البنك أن مبادئ الاستدامة البيئية تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيته المؤسسية، حيث يعمل على ترسيخ هذه المبادئ في جميع جوانب عملياته اليومية، مشيراً إلى الدورة التدريبية في مزرعة سدير تأتي انسجاماً مع رؤية البنك في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ، لا سيما في مجالات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

ودعا بنك الخليج كافة المهتمين بمجالات الزراعة المستدامة وحماية البيئة التركيز على مثل تلك الفعاليات الزراعية، مؤكداً على أن مثل هذه المبادرات هي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعٍ بيئياً وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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