سارة الرفاعي: حريصون على تمكين الكوادر والمواهب الشبابية وتدريبهم والارتقاء بقدراتهم إلى أفضل المستويات

ضمن سلسلة GB Talks للتواصل مع موظفيه، وفي إطار جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدراتهم، أعلنت رئيس تطوير المواهب في إدارة الموارد البشرية لبنك الخليج السيدة/ سارة الرفاعي عن إطلاق النسخة العاشرة من برنامج "أجيال"، بمشاركة مجموعة كبيرة من الموظفين ذوي المهارات المميزة، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.

وأضافت الرفاعي: يواصل فريق الموارد البشرية العمل على اكتشاف المواهب وتعزيز الخبرات الشبابية ورفد مختلف إدارات البنك بكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانة الخليج الرائدة محلياً كبنك للمستقبل، حيث يستهدف البرنامج مساعدة الموظفين الجدد على فهم أعمق للأعمال المصرفية، وتطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.

وأشارت إلى أن عملية اختيار المشاركين في البرنامج تخضع لمعايير صارمة إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية واختبار المهارات العامة، لينخرط من وقع عليهم الاختيار في رحلة تعليمية شاملة مدتها ستة أشهر بالتعاون مع إحدى الجامعات المحلية الكبرى، يتم خلالها التركيز على تطوير مهاراتهم المصرفية الأساسية، وإعداد كوادر مصرفية شاملة على مستوى عالٍ من الأداء، قادرة على تطبيق استراتيجية النمو طويلة الأجل للبنك ومواصلة تعزيز تجربة العميل.

وذكرت أنه عقب الانتهاء من رحلة التعليم والتدريب محلياً يسافر المشاركون في برنامج أجيال للخارج للاطلاع على أحدث ما وصلت الخدمات المصرفية حول العالم، من خلال برنامج زيارات إلى أرقى البنوك العالمية.

وأكدت على أهمية تمكين الكوادر والمواهب الشبابية وتدريبهم والارتقاء بقدراتهم إلى أفضل المستويات، وفق أرقى المعايير المصرفية العالمية، بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الأهداف وتجاوز التوقعات في القطاع المصرفي، معربة عن فخرها برؤية العديد من قصص النجاح لخريجي "أجيال " داخل البنك على مر السنوات الماضية.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

-انتهى-

#بياناتشركات