في إطار حرصه على تحفيز الإبتكار والإبداع بين موظفيه وبين أفراد المجتمع الكويتي، أعلن "بنك الخليج" عن استمرار محاضرات "سلسلة رواد الخليج"، والتي تتناول تمكين الابتكار ونشر ثقافة البيانات في المجتمع الكويتي، عن طريق مسابقة "فكرتي" للابتكار بين الموظفين ومسابقة "داتاثون" المفتوحة للجميع.

ويأتي دعم "بنك الخليج" لتشجيع الإبتكار بين موظفيه وفي المجتمع الكويتي، من خلال مسابقتي "فكرتي" و"داتاثون"، بهدف إحداث تغييرات إيجابية في مجالات البيانات والتحليلات ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية المصرفية وتمكين المتخصصين في هذه المجالات، فضلاً عن دعم الشباب في بناء مهاراتهم المهنية.

وفي هذا السياق، قال السيد أوس الأنصاري- مدير أول لاستراتيجية الإبتكار في بنك الخليج: نؤكد ايماننا في "بنك الخليج" بأهمية الإبتكار والإبداع بين موظفينا الذين يشكلون أحد أبرز ثرواتنا لتطوير أعمالنا المصرفية ودعم المجتمع من خلال مبادراتنا في قطاعات مختلفة وأبرزها القطاع التكنولوجي. وأضاف الأنصاري: إن أهمية هذا النوع من المسابقات تمكّن المشاركين فيها من تعلم مهارات جديدة للابتكار واستخدامها في وظائفهم الحالية أو في جامعاتهم.

وتابع: إضافة الى ذلك، فإن مسابقة "داتاثون" ستساعد المشاركين فيها في اختيار المجالات الدراسية التي يخططون لها. وهذه المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار للمشاركة فيها، وذلك التزاماً منا في "بنك الخليج" بدعم المواهب الكويتية والأجيال المقبلة وتطوير الابتكار لما له من آثار إيجابية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وختم الأنصاري تصريحه، قائلا: ويكمن هدف مسابقة "داتاثون" بنشر ثقافة البيانات في المجتمع، والمساهمة بخلق مجتمع لمحبي البيانات داخل دولة الكويت، وفتح فرص كبيرة أمام المشاركين للتعرف على بعضهم بعض وامكانية التعاون المهني فيما بينهم في المستقبل.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم "بنك الخليج" بالعمل على نشر الإبتكار والإبداع بين موظفيه بشكل خاص، وفي المجتمع الكويتي بشكل عام، من خلال مبادرات استراتيجية متطورة داخل البنك وخارجه.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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