الخبر: أعلن بنك الخليج الدولي – السعودية اليوم عن رعايته البلاتينية لمنتدى مستقبل المعادن السعودي 2024 للعام الثالث على التوالي، والذي عقد خلال الفترة 9 - 11 يناير 2024م، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويعد المنتدى أحد أكبر وأبرز التجمعات العالمية لصناعة التعدين والمعادن، ويركز على إنشاء سلاسل قيمة معدنية مرنة ومسؤولة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا. وسيشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون حكوميون وكبار صناع السياسات العالميين وشركات التعدين والمستثمرون وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بنمو القطاع وتطويره.

وتعليقاً على هذه الرعاية، قال الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: "يسعدنا مواصلة شراكتنا مع منتدى مستقبل المعادن؛ حيث تتطلب التنمية الاقتصادية المستدامة إمدادات قوية من المعادن واعتماد المعادن الخضراء". مضيفاً: "يعد هذا التجمع السنوي منصة مهمة لجمع المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع لتشكيل مستقبل المعادن. ونحن فخورون جداً بدعم المنتدى وسنظل ملتزمين بمساعدة عملائنا في هذا القطاع على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما في ذلك تسريع النمو في صناعة المعادن والفلزات".

#بياناتحكومية

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