القاهرة: شارك بنك البركة مصر كراعٍ بلاتيني في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، والذي أقيم تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان “حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور”.

وقد شارك بنك البركة مصر في فعاليات الأسبوع والتي تضمنت انعقاد الافتتاح الرسمي ومؤتمر البركة الإقليمي الثالث بمقر جامعة الدول العربية في اليوم الأول، بحضور العديد من الشخصيات البارزة على المستوى الدولي، وعلى رأسهم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة البنك الدولي، والسيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم بجمهورية مصر العربية – الأمم المتحدة، والسيد يوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . كما حضر ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة المصرية، من بينهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

ومن جانب بنك البركة مصر، حضر العديد من قيادات البنك العليا، منهم الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، والأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات. وعلى هامش المؤتمر، تسلم بنك البركة مصر جائزة من الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وذلك تقديرًا لمشاركته الفعالة في الحدث، وجاء ذلك خلال حفل تكريم برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبه علق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، على مشاركة بنك البركة مصر في المؤتمر، قائلاً: "يشرفنا في بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذا الحدث المهم الذي يضفر جهود مجموعة البركة في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار مع خبراء القطاع المالي الإسلامي. إننا نؤمن بأن التعاون هو مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجوع والفقر والتي تعد من التوجهات الرئيسية للدولة، وهنا تأتي جهود بنك البركة المتمثلة في توفير التمويلات الميسرة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إطار دعم هذه الأولوية الوطنية وتحقيق الاقتصاد المستدام."

أدار الأستاذ وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر، الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، تحت عنوان "تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر"، بمشاركة الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، والأستاذ نادر النقيب، مسؤول وحدة شراكات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

ناقشت الجلسة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة مثل دور القطاع المصرفي الإسلامي في دعم الشمول المالي والتحول الأخضر، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستثمار رأس المال الإسلامي والتكنولوجيا المالية. كما تطرقت الجلسة إلى تعزيز دور الشراكات الدولية والمحلية في مواجهة الفقر، وأهمية دعم التمويل الإسلامي والاستثمار الإنساني في خدمة اللاجئين والمجتمعات المستضعفة.

وفي هذا السياق صرح الأستاذ وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر:" إن هذا الحوار يمثل منصة فكرية محورية لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية تسخير الشراكات المبتكرة لمعالجة القضايا التنموية العميقة. وإن تنوع خبرات المتحدثين قدم صورة متكاملة لكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية."

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