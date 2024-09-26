المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البحرين للتنمية مشاركته كراعياً للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية وبالتنسيق مع مكتب مبادرات خالد بن حمد آل خليفة في جامعة البحرين وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.

ومن جانبه صرح السيد علي العرادي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك البحرين للتنمية قائلًا: "إن دعم رواد الأعمال الشباب يعتبر من صميم عملنا في بنك البحرين للتنمية، حيث أنه هو البنك المعني بنشر الثقافة الريادية واحتضان رواد الأعمال الشباب وتقديم التسهيلات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإن هذه الرعاية لملتقى "مايكرو شباب" تأتي متوافقة مع التوجه الاستراتيجي للبنك".

كما أشار السيد علي العرادي إلى أن رعاية الملتقى تأتي ضمن حرص البنك على دعم كافة الجهود الرامية لتمكين الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، مما يسهم في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وبما يتماشى مع الخطط الوطنية التي وضعتها القيادة الرشيدة، ومع مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وفي ختام حديثه، أشاد السيد علي العرادي بالنجاحات الكبيرة التي حققها الملتقى في النسخ السابقة، وبالمواضيع والأطروحات التي تم التطرق، متمنيًا للجنة المنظمة كل التوفيق النسخة القادمة.

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