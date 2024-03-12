تنظيم أكثر من 200 نشاط خيري ومجتمعي يشمل توزيع الوجبات ودعم الأطفال المحرومين وكبار السن

أكثر من 4000 متطوع في برنامج "إكستشينجر" لدعم المجتمع الإماراتي خلال الشهر الكريم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والرائدة بمجال المبادرات التطوعية المنضوية تحت المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص؛ بتعزيز برنامجه التطوعي المخصص للموظفين "إكستشينجر" لتشجيع دعم المجتمع الإماراتي في شهر رمضان المبارك هذا العام. ومن خلال مجموعة من المبادرات الخيرية والمجتمعية، يسعى البنك لترك بصمة إيجابية في حياة أكثر من 600 ألف شخص في المنطقة خلال الشهر الفضيل.

واحتفاءً بحلول الشهر الكريم، سيتعاون البنك مع أبرز المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية في المنطقة، بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية بيت الخير، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة سمارت لايف، لتوزيع أكثر من 630 ألف وجبة وسلة غذائية على المحتاجين. وسيشاركون معاً في العديد من الأنشطة بما في ذلك توزيع وجبات الإفطار، وتوزيع صناديق "أمان" على السائقين والمشاة عند التقاطعات المرورية، وتغليف صناديق المواد الغذائية، وكل ذلك لدعم الأسر المحتاجة والعمال المهاجرين وكبار السن.

وسيقوم متطوعو بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم الدعم للمقيمين المسنين في العديد من المنازل ودور رعاية المسنين التابعة لوزارة تنمية المجتمع. ومن خلال زيارة دور رعاية المسنين في دبي والشارقة وعجمان، سيقضي المتطوعون وقتاً ممتعاً مع كبار السن، ويلعبون ألعاب الطاولة التقليدية، ويستمتعون بجلسات قراءة الشعر، ويتشاركون وجبات الإفطار معاً.

وخلال الشهر المبارك، سيقوم متطوعو "إكستشينجر" أيضاً بدعم أكثر من 1000 طفل من الأطفال المحتاجين وأسرهم من خلال شراء ملابس جديدة للعيد.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لطالما كان رد الجميل للمجتمع ركيزة أساسية وأولوية قصوى بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني منذ تأسيسه. ومن خلال جهودنا الخيرية ومبادراتنا ذات التأثير الاجتماعي، نؤكد التزامنا بالارتقاء بسوية المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. وفي شهر رمضان هذا العام، نفخر برد الجميل لأفراد المجتمع المحتاجين من خلال التعاون مع مؤسسات التنمية الاجتماعية الرائدة للقيام بأنشطة تركز على المجتمع ضمن إطار برنامج ’إكستشينجر‘ التطوعي. وتجسد جهودنا هذه التزامنا بتعزيز الشمولية ونشر قيم الرحمة والكرم خلال الشهر المبارك".

ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني دائماً على دعم هذه المبادرات المجتمعية والخيرية، ما يعكس التزامه تجاه المجتمع. وكانت المجموعة قد أطلقت في العام 2015 برنامجها الشامل للعمل التطوعي "إكستشينجر" ليكون حجر الأساس لالتزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ولتدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل التطوعي المجتمعي.

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