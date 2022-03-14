عروض على قروض السيارات تمتد ل 9 أيام

قرض السيارة بدون مصاريف إدارية وبدون تأمين لأول سنة

القاهرة: في إطار دعم العملاء الحاليين والجدد الراغبين في شراء سيارات جديدة بإجراءات ميسرة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن طرح مجموعة جديدة من العروض والتسهيلات البنكية والتي ستقدم خصيصاً خلال مهرجان السيارات في كايرو فستيفال سيتي والذي ينظمه بنك الإمارات دبي الوطني للمرة الثانية على التوالي.

وينظم البنك المهرجان الثاني للسيارات بمشاركة أكبر وأهم معارض وتوكيلات السيارات المعتمدة في مصر. ومن المقرر أن يقام المهرجان في كايرو فستيفال سيتي ابتداء من يوم 17 مارس ولمدة 3 أيام والدخول مجاناً على أن يسبقها طرح باقات من العروض ونظم الإقراض الميسرة والمتنوعة، حيث يسري العرض خلال أیام المهرجان ومعارض وتوكيلات السيارات المشاركة قبل وبعد المهرجان ب ٣ أیام، ويشمل العرض مزايا عديدة: قرض السيارة بأسعار فائدة تنافسية وبدون مصاريف إدارية والتي عادة تقدر بـ 2% من قيمة القرض، كما إن القرض بدون مصاريف تسجيل وبدون مصاريف تأمين للسيارة بحد أقصى 3000 جنيه مصري ، علماً انه يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة في ما عدا عملاء دفع الرواتب وبعض البرامج التمويلية الأخرى، كما يسترجع العميل أول قسط للقرض بحد أقصى 3 آلاف جنيه مصري خلال فترة العرض، بتمويل يصل الي 100% من قيمة السيارة.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "استكمالا للنجاح الكبير الذي حققناه العام الماضي في مهرجان السيارات الاول من نوعه في مصر، حرصنا هذا العام على إتاحة المزيد من الخدمات والعروض لعملاء البنك الحاليين والجدد الحريصين على الاستفادة من عروضنا الجديدة والميسرة والتي تلبي كافة شرائح المجتمع وتعود بالنفع على قطاع السيارات في مصر.

جدير بالذكر أن مهرجان السيارات الذي نظمه البنك العام الماضي حقق نجاحاً كبيراً، حيث أشاد العديد من العملاء بمستوى التنظيم وتنوع السيارات المٌشاركة في المهرجان بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات البنكية المٌتاحة، لذلك حرص البنك على تكرار المهرجان هذا العام كي يستفيد أكبر عدد من العملاء بالخدمات والبرامج الميسرة لشراء السيارات.

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