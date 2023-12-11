تهدف هذه الشراكة إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في دولة الإمارات

يساهم التحالف في دعم جهود تشجير وإعادة زراعة أشجار القرم في دولة الإمارات بهدف تعزيز إمكانات الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي

دبي، الامارات العربية المتحدة،: أعلن بنك أبوظبي الأول عن انضمامه إلى تحالف "من أجل كوكبنا الثمين"، ليكون بذلك أحدث عضو في مبادرة ماستركارد العالمية التي تهدف إلى تعزيز جهود الشركات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي من خلال تشجير وإعادة زراعة 100 مليون شجرة بحلول 2025. ويدعم هذا التعاون الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية باريس الرامية إلى الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وأعقب الإعلان عن هذه الشراكة، عقد جلسة حوارية على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، تناولت دور المؤسسات في رفع الوعي بين المستهلكين لاتخاذ تدابير ناجعة في مجال العمل المناخي.

وشارك في هذه الجلسة عدد من كبار المدراء التنفيذيين من حول العالم، بمن فيهم جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد؛ وبول كوكس، نائب أول للرئيس ورئيس إدارة المنتجات والعمليات المصرفية اليومية والإقراض في بنك أبوظبي الأول؛ ودانييل ماتيوس، رئيس وحدة الحفاظ على الحياة البحرية لدى جمعية الإمارات للطبيعة؛ وراشد العامري، المدير العام الإقليمي لمنصة "فيفر" (Fever).

وباعتباره الشريك الاستراتيجي لمؤتمر "كوب 28"، يقدم جناح بنك أبوظبي الأول في المؤتمر تجربة تفاعلية حول التأثير المباشر الذي سيثمر عن هذا التحالف، بالإضافة إلى منح الزوار فرصة المساهمة في دعم جهود زراعة أشجار القرم.

ويوفر تحالف "من أجل كوكبنا الثمين" في دولة الإمارات منصة مشتركة تضم كلاً من ماستركارد والمنظمة الدولية للمحافظة على البيئة وجمعية الإمارات للطبيعة ومعهد الموارد العالمية، وتدعمها جمعية دبي الخيرية. ويسعى التحالف إلى دعم الجهود المحلية للتوسع في زراعة أشجار القرم في الدولة وحماية الموائل البحرية والنظم البيئية الساحلية المحيطة بها في الإمارات الشمالية، بما فيها أم القيوين والشارقة وعجمان.

وتعتبر غابات القرم أداة بيئية هامة للتخفيف من حدة التغير المناخي والتعامل مع آثاره، ولها فوائد عدة حيث تعمل كمصافي كربونية وتساهم بحماية المدن الساحلية والبنية التحتية من العواصف وارتفاع مستوى مياه البحر مع توفير موائل طبيعية لمجموعة واسعة من الأنواع البحرية، كما تضفي النظم البيئية الصحية لأشجار القرم قيمة اقتصادية على المجتمعات المحلية، وتلعب دوراً مهما في الحفاظ على الثروة السمكية.

وتعليقاً على ذلك، قالت فتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول :"يلتزم بنك أبوظبي الأول، بصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، بالمساهمة في دعم جهود الدولة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية وتعزيز قدراتها على التكيف مع تغير المناخ، وستمكننا عضويتنا في التحالف "من أجل كوكبنا الثمين" من دعم جهود زراعة أشجار القرم التي سيكون لها تأثير إيجابي ملموس على المناخ والبيئة.

هذا وتعتبر تربة غابات القرم الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيلة ممتازة لاحتجاز الكربون، مما يجعلها وسيلة مثالية لإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة على البيئة. وتسعى الدولة إلى تحقيق هدفها المتمثل بزراعة 100 مليون شتلة من أشجار القرم بحلول عام 2030، والذي تم الإعلان عنه في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) في عام 2021 وتم دمجه في مساهمات الدولة المحددة وطنياً (NDC) الثانية بموجب اتفاقية باريس.

من جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تماشياً مع فلسفتها في تأدية العمل الجيد عن طريق أعمال الخير، تحرص ماستركارد على تسخير قوة الشراكات للحفاظ على بيئة صحية للأجيال القادمة، ويسعدنا الترحيب ببنك أبوظبي الأول كعضو في مبادرتنا "التحالف من أجل كوكبنا الثمين" ونتطلع إلى توحيد جهودنا المبذولة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية للناس والكوكب."

ومن خلال تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات والمستهلكين، يقوم تحالف "من أجل كوكبنا الثمين" بتطوير وتنفيذ المبادرات التي تعود بالفائدة على البيئة والمناخ، ويصل مجموع المواقع التي يعمل ضمنها التحالف إلى 18 مشروعاً حول العالم منذ إطلاقه في يناير 2020.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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