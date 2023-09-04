بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة

(المنامة، البحرين) - أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن ختام النسخة الثانية من برنامجها التدريبي في مجال التكنولوجيا المالية "مسار"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين طلبة الجامعات البحرينيين من الجنسين من اكتساب خبرة عملية ومهارات نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويتكون البرنامج من ثلاثة مسارات تعليمية تشمل خدمات الأعمال والدعم المؤسسي وتقنية المعلومات للشركات، بما يتيح للمشاركين فرصة للتعرف على القطاع المالي بمختلف جوانبه وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الفردية. وتهدف جميع المسارات إلى تطوير مهارات أساسية لدى الطلبة مثل التواصل، والتفكير الإبداعي، وعملية اتخاذ القرارات، بما يساهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتحسين أدائهم في حياتهم المهنية.

واختتم برنامج "مسار" أنشطته بالوصول إلى المشروع الفائز، حيث تم تقسيم الطلبة والطالبات إلى فرق مكونة بين أربعة أو خمسة أشخاص لتقديم أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد عرضت 3 مجموعات مشاريعهم المبتكرة على اللجنة المتخصصة ضمن فعاليات النسخة الثانية من البرنامج هذا العام.

وبهذه المناسبة، صرح السيد صلاح العوضي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بنفت: "نحن سعداء للغاية لنجاح النسخة الثانية من برنامج "مسار" لهذا العام. ونود أن نعبر عن خالص تقديرنا لروح الاصرار والتفاني والإبداع الذي أظهره الطلبة والطالبات المشاركين. كما يسعدني شخصيا أن أتوجه بالتهنئة إلى الفائزين في المسابقة على أدائهم المتميز خلال فترة البرنامج، متمنيا لطلابنا كل النجاح والتوفيق في مساعيهم المستقبلية، ونتطلع إلى استضافة النسخة الثالثة من البرنامج في العام القادم."

ويواصل برنامج "مسار" الذي تنظمه شركة بنفت في تنفيذ اهدافه المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية لمملكة البحرين من خلال صقل مهارات الشباب البحريني من الجنسين واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للانخراط في هذا القطاع الواعد.

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