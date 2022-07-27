المنامة، مملكة البحرين: أعلن كل من المجلس الأعلى للمرأة وشركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامجهما السنوي للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية "مسار"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب والشابات البحرينيين من خلال تنمية مهاراتهم للمشاركة وإيجاد حلول مستقبلية لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد نمواً مطرداً في المملكة. وسيوفر البرنامج الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات والخريجين والخريجات الجدد في مملكة البحرين للتعلم من الخبراء في القطاع واكتساب المهارات الأساسية والمعرفة العملية واكتشاف سبل التعاون لتطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة، أشادت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالبرنامج الذي ينظم بالتعاون مع شركة "بنفت" باعتباره أداة مهمة لزيادة مشاركة المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، حيث يسعى البرنامج إلى سد الفجوات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وخلق فرص واعدة وتنمية قدرات جيل المستقبل، خاصة مع توجه الاقتصاد نحو التحول الرقمي من خلال التوسع في التكنولوجيا الرقمية وقطاعات التكنولوجيا المالية.

من جانبه، صرح السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت "يسرنا أن ندعو الطلبة والطالبات الجامعيين المميزين والخريجين والخريجات الجدد من ذوي الخبرة الدراسية ذات الصلة الشغوفين بالقطاع المالي والتكنولوجيا المالية للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي الفريد من نوعه، والمساهمة في خلق تأثير مجتمعي إيجابي من خلال تعلمهم وتدريبهم. وأضاف "سنعمل على تحقيق المزيد من النجاح والتأثير بشكل إيجابي على قطاعات السوق التي تعتمد على التكنولوجيا المالية وتشهد تطوراً سريعاً وأهمية متزايدة في جميع أنحاء المملكة، مع التركيز كذلك على تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية، وسنسعى لتعزيز قابلية الشباب من الجنسين على التكيف والقدرة على الابتكار والإبداع في عالمنا الذي يشهد تغييرات متسارعة بشكل مستمر".

ومن المزمع أن يبدأ برنامج التدريب في مجال التكنولوجيا المالية "مسار" ببرنامج توجيهي يشمل ورش عمل ستسلط الضوء على النظام البيئي لشركة بنفت والخدمات المتنوعة التي تقدمها، إضافة إلى إبراز الموضوعات المهمة مثل تطبيقات التكنولوجيا المالية، ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والمعلومات والأمن السيبراني، والثقافة المالية، كما سيوفر البرنامج فرص للمرشحين والمرشحات للعمل في مختلف الإدارات في شركة "بنفت" لمدة 8 أسابيع، مع التدريب العملي في خدمات البيانات الرقمية وخدمات المدفوعات الإلكترونية والخدمات الإدارية والفنية.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتيح البرنامج للمشاركين والمشاركات لتقديم مشاريعهم النهائية في ختام البرنامج، كما سيتم منح جائزة بنفت للتكنولوجيا المالية لأفضل فكرة أو مشروع مبتكر.

يمكن التقديم للمشاركة في برنامج التدريب في مجال التكنولوجيا المالية "مسار" من خلال موقع شركة بنفت الإلكتروني benefit.bh/masar/.

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نبذة عن شركة بنفت:

تأسست شركة بنفت، www.benefit.bh، في شهر نوفمبر من عام 1997، حيث حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي لتكون مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي. وتوفر شركة بنفت، المملوكة لبنوك خاضعة لرقابة بنك البحرين المركزي، إمكانيات الدفع المبتكرة وحلول إدارة المعلومات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية عبر مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

توفر شركة ’بنفت‘، المدعومة من الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول مجلس التعاون الخليجي (GCCNET)، مجموعة متنوعة من الخدمات الرائدة في المنطقة والتي تشمل تشغيل أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ونظام إدارة المنازعات الخاص بـشبكة (GCCNet)، ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، ودفع فواتير الهاتف، والخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ومنصة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، والسحب النقدي لبطاقات أمريكان إكسبريس، والمحفظة الوطنية ’بنفت بي‘ والمنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيا – eKYC" للقطاعات المالية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.benefit.bh.