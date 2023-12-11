تحت رعاية معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، افتتح "معرض الاتحاد " لدعم التعليم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، (دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جمارك دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي وجمعية دبي الخيرية).

يقُام " معرض الاتحاد " في قاعة البرشاء التابعة لهيئة تنمية المجتمع ويستمر خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2023، ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 ولغاية 8 مساءً، ويهدف إلى استقطاب العديد من الشركات العالمية والمحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، لدعم العمل الخيري والمجتمعي المتوائم مع الخطط الاستراتيجية للجهات المشاركة، وتعد تلك المبادرات المجتمعية التي تشارك فيها تلك الجهات جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المؤسسية التي تتبعها للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية ليكون أكثر شمولية وفعالية.

وخلال افتتاحها لفعاليات المعرض، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية توحيد الجهود على مستوى القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لدعم وتمكين أفراد المجتمع سواء كان ذلك من خلال تعزيز فرصهم التعليمية أو توفير التدريبات والبرامج التأهيلية لمساعدتهم في إنشاء وتسويق مشاريعهم الناشئة. مشيرة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص ودوره في توسيع الدعم المادي لأبناء الأسر ذات الدخل المنخفض بما يحسن من فرصهم الاقتصادية في المستقبل ويعزز قدراتهم على تحقيق الاستقلالية المالية. وبينت معاليها أهمية تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة ودعمها لتطوير انتاجها المنزلي وتوسيع حجمه حيث تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي في أكثر اقتصادات العالم استقراراً وعاملاً هاماً لتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر.

وقالت: "يسعدنا العمل مع جمارك دبي وجميع الشركاء والداعمين لمعرض الاتحاد، هذه الخطوة التي تهدف للتأسيس الأمثل لمرحلة مستقبلية من التمكين المالي والاجتماعي وتساهم في بناء قدرات الأسر وأبنائها لتعزيز جودة حياتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية".



وأشاد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بمبادرة جمعية دبي الخيرية " معرض الاتحاد" لدعم التعليم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، جمارك دبي ، هيئة تنمية المجتمع بدبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، والتي تعد تجسيداً لقيم التكافل والتعاون وتعزيز روح العمل الجماعي بين كافة مؤسسات المجتمع، وحشد جهودها من أجل معالجة القضايا والتحديات المجتمعية ، ودعم التعليم ، ومساعدة الشرائح التي بحاجة للدعم والمساعدة على تمكين أبنائها من متابعة تعليمهم مشيرا إلى أن مشاركة إقامة دبي في المعرض تأتي استيفاء لمقتضيات مسؤوليتها المجتمعية ، واستكمالا للدور الذي تضطلع به في إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة لكافة أفراده

ومن جانبه قال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي : تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تأكيد دورها المجتمعي والمسئولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة، حيث إن الدور الإنساني للدائرة يعتبر جزءاً أصيلاً من مهام عملها، وفق توجيهات القيادة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وأضاف بأن عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والترقي الحضاري، كما علمنا سموه. وانطلاقاً من هذه الرؤية السامية سنواصل العمل معاً لتطوير المزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في كافة المجالات.

وفي ذات السياق قال راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: تسعى الدائرة من خلال مبادراتها المجتمعية المستدامة مع شركائها الاستراتيجيين تعزيز روح التكافل والتراحم بين مختلف فئات المجتمع، لتجسيد روح الولاء والوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات العربية، ودعم المبادرات الهادفة الي دعم العملية التعليمية للمساهمة في البناء المجتمعي والخيري لاسيما أن جزء من ريع المعرض سيذهب للعملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه نحو 50 محلاً تجارياً التي لديها العديد من الماركات العالمية، وعدد كبير من الشركات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة، مع تخصيص ركن للأسر المنتجة بالمجان بالإضافة إلى وجود مركز لوتاه التقني لتطوير المنتج وكيفية التسويق والتدريب على المنهجيات الجديدة.

#بياناتحكومية

-انتهى-