دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دبي لاستضافة حدث فريد من نوعه تنظمه شركة AG Events التي تعمل على تنظيم مباراة في كرة القدم تجمع ما بين المشاهير في الإمارات العربية المتحدة مع مشاهير الهند، حيث ستقام المباراة على ملعب شباب الأهلي في الممزر يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

ستشهد المباراة مواجهة بين فريق مشاهير الإمارات العربية المتحدة وبين فريق بونتي واليا ().ASFC –All Stars Football Club

يقود فريق الإمارات سعادة نصر النيادي، ويضم الفريق لاعبين اماراتيين سابقين مثل بخيت سعد ومحمد قاسم، هذا بالإضافة إلى بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي مثل عبد العزيز بن باز و كريس فيد.

وبهذه المناسبة قال سعادة السيد نصر: "يسعدنا استضافة مباراة نادي كل النجوم في دبي، وذلك من أجل الإسهام في أحد القضايا النبيلة، إن كرة القدم هي أحد الرياضات التي تجمع الناس معاً، وبغض النظر عن الفريق الفائز في نهاية المباراة، فإن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الأهداف المنشودة، ونعد جماهيرنا بأداء مميز، ونتمنى الفوز للفريق الأفضل في المباراة".

ويقود فريق ASFC الكابتن أبهيشيك باتشان بالإضافة إلى رانبير كابور، واللاعب النجم، كارتيك أريان، والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى، من المتوقع أن يسافر 18 من مشاهير B-Town إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تلك المباراة الهامة التي لا يجب على عشاق كرة القدم تفويت مشاهدتها.

ومن جانبه قال أيوش جوبتا، من شركة AG Events، يسعدني جدًا تنظيم مثل هذا الحدث الهام في دبي. كان لدي رؤية لتنظيم مثل هذه الفعالية الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة لفترة من الزمن، والأن تمكننا من تحقيقها على أرض الواقع في ملعب كرة القدم، لقد تلقينا

بالفعل العديد من الاستفسارات حول تذاكر المباراة حتى قبل طرحها. وكلا الفريقين متحمسون للعب من أجل قضية جيدة وخاصة، واللعب أمام جماهيرهم في الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليقه حول المباراة قال بونتي واليا، مالك نادي ASFC: "يتدرب كل من أبهيشيك باتشان ورانبير كابور وكارتيك أريان بانتظام مع باقي أعضاء الفريق الذين يشعرون بحماس شديد وعشق للعبة كرة القدم، وهم متحمسون للغاية لمقابلة فريق الاتحاد الإماراتي. أننا جميعاً نركز على العطاء الممنوح للمجتمع من خلال دعم قضية تستحق الرعاية."

تبدأ الأسعار من 50 درهم إماراتي و يمكن حجزها مباشرة عبر Platinumlist و Bookmyshow و Q-tickets.

لمزيد من المعلومات حول المباراة والتذاكر يرجى زيارة: https://ayushguptaevents.com/

#بياناتحكومية

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نورا طباع noura@matrixdubai.com