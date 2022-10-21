جوائز بقيمة 100,000 درهم إماراتي والعديد من المزايا الأخرى

رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة جديدة لجذب الشركات المبتكرة الصغيرة و المتوسطة إلى الدولة.

حيث توفر هذه النسخة من مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة (#رأس الخيمة تبتكر) فرصة للشركات الصغيرة و المتوسطة من جميع أنحاء العالم للإطلاع على السوق المحلي و تشكيل شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة و المياه و الصناعة. كما ستحظى الشركات التي يقع عليها الاختيار بفرصة لمناقشة اللجنة التنفيذية للمسابقة و التي تضم مدراء رفيعي المستوى من الجهات الحكومية الرائدة و الشركات العالمية.

يعتمد تأهل الشركات للمسابقة على توافر الحلول لواحدة أو أكثر من التحديات الإقليمية الثلاثة المطروحة، و هي في مجالات إدارة الطاقة، الكفاءة الصناعية، و أنظمة الطاقة اللامركزية. حيث سيتم اختيار فائز واحد لكل تحدي، وسيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية تقدر بقيمة 100,000 درهم إماراتي لكل فائز، بالإضافة إلى باقة جذابة لتأسيس أعمالهم في رأس الخيمة مقدمة من هيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية (راكز)، و دعم لتطوير الأعمال.

و في ضوء إطلاق المسابقة ضمن قمة رأس الخيمة للطاقة، صرح سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: "إن تطوير نظام بيئي للشركات المبتكرة في مجال الطاقة و المياه هو أحد أهدفنا المنبثقة من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة2040. وتدعم مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة هذا الهدف من خلال خلق فرص للتقنيات الجديدة و نماذج الأعمال ذات الصلة بتحديات الطاقة المحددة التي نواجهها في المنطقة."

يمكن الشركات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في المشاركة تقديم طلباتها إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة (ريـم) قبل الموعدة النهائي لتسليم الطلبات بتاريخ 28 فبراير 2023. حيث ستقوم اللجنة التنفيذية بعد هذا التاريخ بتقييم الطلبات و اختيار الفائزين. حيث أن راكز هي الراعي المبتدئ للمسابقة، و مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب (RAK SME) هي الشريك المجتمعي. و يتم دعم تسويق المبادرة من قبل العديد من المنظمات الدولية ذات إنتشار واسع و عالمي، مثل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، و لجنة التجارة الكندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و جمعية مواطني التشيك والسلوفاك، و شركة Enrupt. للمزيد من التفاصيل حول المسابقة، يمكنكم زيارة موقع ريم (https://reem.rak.ae/en/Pages/SMECompetition.aspx)

كما تقدم راكز و دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة مجموعة حزم تأسيس جذابة و محفزة للشركات العاملة في مجال الطاقة المستدامة مثل مدققي الطاقة، و شركات خدمات الطاقة، و استشارات الطاقة المتجددة، و إدارة الطاقة الصناعية، و مقدمي حلول إنترنت الأشياء. و تتوفر معلومات إضافية حول هذا النوع من الحوافز عبر الرابط هنا.

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نبذة عن دائرة بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. و يقوم قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة بتنسيق تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي أُنشئت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة - حفظه الله. تهدف الإستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.