على هامش مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي مبادرة "مليون صوت من أجل الغذاء" تحت شعار "أنا التزم بسلامة الغذاء"، وذلك خلال الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"، بهدف التوعية بالمهام الأساسية للبلدية في مجال سلامة الغذاء وخاصةً خدمات النفع العام، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في توفير أفضل معايير الصحة والسلامة في قطاع الأغذية، بما يعزز من سلامة أفراد المجتمع ورفاهيتهم في إمارة دبي.

وافتتح التصويت على المبادرة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، خلال فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستستمر هذه المبادرة حتى تحقيق هدفها الرئيس في الوصول إلى مليون صوت من أجل الغذاء.

أهداف

وتركز المبادرة على التعريف بهمام وخدمات بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء، والتي تُقدّم لقطاع الأنشطة الغذائية والمستهلكين للتأكد من زيادة الوعي بسلوكيات سلامة الأغذية في المنازل أثناء تحضير الطعام، والتسوق وحفظ الأغذية، إضافةً إلى إبراز دورها في ضمان السلامة لجميع المستهدفين من المؤسسات الغذائية والتعليمية والصحية في إمارة دبي.

كما تهدف إلى تقليل عدد حالات الأمراض المنقولة بالغذاء والحد من التسمم الغذائي، وتعزيز مسؤولية الحفاظ على سلامة الأغذية من قبل شركات الأغذية، وخلق الوعي وضمان سلامة الغذاء، إضافةً إلى توعية الناس بالطرق الصحيحة لتحضير الطعام والتعامل معه وتخزينه، وإشراك الشباب في عملية زيادة الوعي وتشجيع الممارسات الآمنة في كل من الأعمال التجارية والمنازل.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه يمكن لجميع أفراد المجتمع المشاركة في المبادرة وتدوين أصواتهم، لتعزيز سلامة الأغذية من خلال الرابط: https://www.foodsafetypledge.com/.

يذكر أن الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية" الذي تنظمه بلدية دبي انطلق في 1 نوفمبر ويختتم اليوم 3 نوفمبر، شهد مشاركة ما يزيد على 60 متحدثاً من المتخصصين والأكاديميين وجهات البحث العلمي والمنظمات العالمية في قطاع الأغذية والسلامة الغذائية، وأكثر من 3 آلاف مشارك من الخبراء والمهتمين بالشأن الغذائي العالمي.

#بياناتحكومية

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