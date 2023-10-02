دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت بلدية دبي المركز الأول في جائزة النجوم الصاعدة للسلامة "Rising Star of Safety" لعام 2023، للسنة الثانية على التوالي. وتهدف الجائزة الصادرة عن مجلس السلامة الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية (NSC) The National Safety Council، إلى تكريم القادة المستقبليين من فئة الشباب في مجال الصحة والسلامة ممّن يبتكرون ويسعون لتطوير مؤسساتهم وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ومنحت الجائزة هذا العام للمهندس محمد المرزوقي، مهندس سلامة في بلدية دبي، تقديراً لجهوده المميزة في مجال الصحة والسلامة، ودوره في تعزيز مفاهيم السلامة والتحسينات في بيئة العمل والمجتمع، حيث تعكس الجائزة التزام بلدية دبي المستمر بتحسين معايير السلامة والجَودة في المنطقة.

وتحرص بلدية دبي من خلال مهام عملها اليومية على تطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة، وضمان توفير كافة مقومات الصحة والسلامة والأمان كأولوية من أولوياتها، بهدف تعزيز مكانة إمارة دبي كمدينة أفضل للحياة والتقدم، والارتقاء بمستوى جَودة حياة جميع سكانها وزوارها.

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