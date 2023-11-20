تقدم بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي خيارات تناسب الجميع من العائلات ومحبي الموسيقى وعشاق الطعام وعشاق الرياضة

يتضمن مهرجان هذا العام منطقة مخصصة للأطفال تم تجديدها مع تخصيص مساحة أكبر وتوفير مجموعة أوسع من الأنشطة للأطفال بمختلف أعمارهم

أكبر تشكيلة من منافذ المأكولات والمشروبات، وتشمل الخيارات الصحية والعلامات التجارية المفضلة في دبي

مجموعة مذهلة من العروض الموسيقية المباشرة التي تضم عدداً من النجوم مثل بيكي هيل وإم كي

الإمارات العربية المتحدة، دبي،: تزامناً مع اقتراب انطلاق المرحلة الأولى من سلسلة السباعيات العالمية بعلامتها الجديدة "إتش إس بي سي سفنز" والتي تفصلنا عنها أسابيع قليلة فقط، كشفت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي اليوم عن مجموعة كاملة من التجارب التي يمكن لرواد المهرجان الاطلاع عليها والمشاركة فيها خلال عطلة الأسبوع المرتقبة لهذا العام، من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 في ملعب ذا سيفنز.

وإلى جانب الأحداث الرياضية الرائعة، يمكن للمشجعين قضاء أوقات مميزة خلال الحدث الذي يقدم تجربة لا تنسى خلال عطلة الأسبوع التي تشهد احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني، مع إقامة فعاليات مناسبة للعائلات، وأنشطة ترفيهية متنوعة، وعروض موسيقية مباشرة ذات مستوى عالمي، وغير ذلك من التجارب. ومن بين مجموعة متنوعة من عروض المهرجان هذا العام، تتوفر مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات الرائعة، إضافة إلى القسمين الجديدين كلياً: استراحة بروسيكو والحديقة المظللة.

منطقة مُجددة للأطفال بتصميم يوفر أقصى قدر من المرح

يبدأ المهرجان بيوم عائلي مجاني يوم الجمعة 1 ديسمبر، ويعود الحدث المرتقب بمنطقة أكبر ومساحة مضاعفة للأطفال بتصميم يناسب جميع الأعمار لضمان قضاء وقت ممتع لجميع أفراد العائلة.

يمكن للأطفال الصغار استكشاف مجموعة واسعة من مناطق الأنشطة، التي تشمل منطقة اللعب اللينة للأطفال الصغار والمجهزة بمكيفات هواء ومقاعد للوالدين، ومنطقة قابلة للنفخ للصغار، وحفرة كرات، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، ومنطقة للاسترخاء مع وسائد الجلوس، وزاوية سيلفي لالتقاط صور للاحتفاظ بالذكريات التي لا تنسى.

تشمل منطقة الأطفال أيضاً لعبة دوارة بالحجم الكامل لأول مرة على الإطلاق، في حين تقدم المنصة الترفيهية عروض ديزني الغنائية، وتشكيل البالونات، والديسكو الصامت مع قائمة تشغيل منسقة خصيصاً للأطفال، وحضور الشخصيات المحببة للأطفال في أرجاء الموقع. ويمكن لمن يرغب بارتداء الملابس الأنيقة زيارة كشك تصوير Prince and Princess، أو التوقف في منطقة الرسم على الوجوه، وتضفير الشعر، والوشوم المؤقتة، أو اختيار محطة Teens Get Glam للرسم بالألوان اللامعة وتجديل الشعر.

وفي منطقة Teen Hub، سيتم الترحيب بالعائلات بمزيد من التجارب المثيرة، التي تشمل خيارات أوسع من الألعاب المطاطية مثل المنزلق الأحمر الكبير، وسهام كرة القدم، والكرة الكبيرة، وFlip-It، وكرة قدم الطاولة، وتنس الطاولة وغير ذلك. كما تشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي مجموعة من الألعاب الرياضية التفاعلية التي يمكن للأطفال المشاركة فيها، مثل كرة القدم العملاقة، والجولف المجنون العملاق، ولعبة الواقع الافتراضي Walk the Plank. كما تتاح الفرصة لمزيد من المرح من خلال المشاركة في موضوع الملابس التنكرية! وستكون الفكرة لهذا العام، "الأرض والبحر"، لتمنح الجميع الفرصة لإطلاق إبداعاتهم!

أكبر مجموعة متنوعة من خيارات الطهي والمشروبات على الإطلاق

يلبي مهرجان هذا العام حلم عشاق الطعام، مع تقديم مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات أكثر من أي وقت مضى. ويمكن الاختيار من بين عدد من المطاعم مثل Pret A Manger، وCosta Coffee، وGiraffe Sport Shack، وMr Toads. كما يمكن لضيوف المهرجان الاستمتاع بالخيارات التي تقدمها العلامات التجارية الإقليمية المفضلة مثل بيكل، وجينوس ديلي، وباسكن روبنز، ووينجستوب، وهير أو، وغيرها.

ومن الخيارات الجديدة أيضاً في الحدث لهذا العام، صالة بروسيكو والحديقة المظللة. حيث تتوفر أجواء أكثر تميزاً ورقياً بعيداً عن منسقي الأغاني وأجواء المهرجانات المفعمة بالحيوية، ويمكن للسيدات التوجه إلى صالة بروسيكو ضمن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، التي تقع في الجناح الجنوبي لتناول المشروبات والمرطبات مع الاستمتاع بعرض موسيقي وفني مباشر.

يشهد هذا العام أيضاً تقديم الحديقة المظللة، وهي منطقة الاسترخاء المثالية لمهرجانات "البوهو"، والتي تكتمل بالظل الكامل والمقاعد المريحة، مع حضور أنشطة متنوعة مثل الرسم بالألوان اللامعة، وتجديل الشعر، والتلوين الرخامي على الجسم، ومحطات الوشوم المؤقتة.

مجموعة موسيقية مرصعة بالنجوم

يشهد الحدث تقديم مجموعة هائلة من العروض الموسيقية المباشرة طوال مدة المهرجان على منصاته الأربع الشهيرة، Rugby Rocks، وHeineken Tavern، وBeats on 2، وFrequency on 8، حيث تستمر العروض طوال أيام المهرجان، ويحضر عدد من الفنانين المحليين، ومنسقي الدي جي، مع الكثير من الترفيه والمتعة.

وفي يوم 1 ديسمبر، تشهد منصة Frequency on 8 حضور الفنانة بيكي هيل الحائزة على جائزة Brits مرتين ومنتجة التسجيلات الشهيرة، والدي جي إم كي لتقديم أروع العروض والأغاني الناجحة.

كما يشارك آرتفل دودجر، الثنائي الديناميكي الذي يجمع بين الجراج والباس البريطاني، في حدث بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، مساء يوم السبت مع غروب الشمس، وفي ليلة الجمعة، يمكن للجمهور متابعة العرض الذي يقدمه الفريق الذي يضم دي جي لوك وإم سي نيت، المعروفين في مشهد موسيقى الجراج البريطانية.

ومع تبقي عدد محدود من التذاكر، فلا تفوتوا هذه الفرصة لقضاء أوقات مذهلة في مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي. ويمكن الحصول على التذاكر، والاستمتاع بعطلة أسبوع حافلة بالأحداث المتنوعة والأجواء الترفيهية والإيقاعات الراقصة طوال الليل بأسعار تبدأ من 425 درهماً إماراتياً.

ولمن يرغب في تجربة راقية، يمكن اختيار باقات الضيافة التي تشمل يومين لكبار الشخصيات وتتضمن خيارات المأكولات والمشروبات المجانية مع إطلالة متميزة على الملعب 1 من المدرج الشمالي بأسعار تبدأ من 1,950 درهماً إماراتياً فقط. كما يتوفر عدد محدود فقط من تذاكر الضيافة ليومي السبت والأحد، في حين أن خيارات الجلوس المحجوزة لكلا اليومين لا تزال متاحة!

الوصول إلى ملعب ذا سيفنز والعودة منه والتطبيق الالكتروني

أعلن المنظمون أيضاً عن تفاصيل موعد الرحلات من ملعب ذا سيفينز وإليه. وبالإضافة إلى مساحة واسعة لوقوف السيارات خارج البوابة 10، يمكن للزوار الاستفادة من خصومات كريم بنسبة 30% على الرحلات إلى الموقع ومنه بقيمة تصل إلى 30 درهماً إماراتياً ، وذلك عن طريق استخدام رمز Dubai7s، خلال عطلة الأسبوع التي يقام فيها الحدث.

وللعودة إلى المنزل بأمان بعد الحدث، تقدم خدمة Zoefur أسطولاً مخصصاً من السائقين لإعادتك وسيارتك إلى المنزل بأمان. يعد الحجز المسبق أمراً ضرورياً ويمكن للمشجعين الحصول على خصم 15% بقيمة تصل إلى 15 درهماً إماراتياً باستخدام الرمز "ED7".

وبالإضافة إلى أسطول سيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي يمكن الوصول إليها بسهولة خارج البوابة الرئيسية، يمكن للمشجعين أيضاً استخدام خدمة الحافلات المجانية في دبي سيفينز من الساعة 19:00 مساءً إلى الساعة 01:00 صباحاً أيام الجمعة والسبت والأحد. ستتوقف الحافلات عند أبراج بحيرات جميرا، والمدينة الرياضية، ومدينة الاستوديو، ومحطة مترو مركز القرهود المالي، ومدينة الإنترنت (مع الحافلة الكبيرة)، ودبي مول (مع الحافلة الكبيرة).

ندعو المشجعين أيضاً إلى تنزيل تطبيق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، حيث سيتم إصدار جميع التذاكر إلكترونياً لنسخة هذا العام. يتضمن التطبيق أيضاً الجدول الكامل والمحدث لمباريات بطولة إتش إس بي سي سفنز، والألعاب الأخرى التي تشمل الرجبي وكرة الشبكة والكريكيت، وفعاليات WodOn3 وRebound.

للحصول على معلومات حول التذاكر لحدث هذا العام أو للتسجيل للمشاركة في Rebound – بطولة البادل الجديدة، يرجى زيارة www.dubairugby7s.com.

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نبذة عن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

تعدّ بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي أكبر فعالية رياضية وترفيهية في الشرق الأوسط، حيث تستقطب أكثر من 80000 مشارك من 128 دولة. تأسس المهرجان عام 1999 ما يجعله الفعالية الرياضية الأقدم في المنطقة، والحدث الذي يحتفي بالرياضة والموسيقى والترفيه.

ويستضيف المهرجان أكثر من 5500 رياضي من الهواة يتنافسون في 5 رياضات، مما يزيد من الإثارة والتنوع الذي يتميز به المهرجان.

تقام نسخة العام الحالي 2023 على ملعب السيفينز خلال نهاية الأسبوع التي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، من 1- 3 ديسمبر 2023، وتستقبل أكبر عدد من الرياضيين العالميين والفنانين المرموقين إلى جانب تقديم تجارب الضيافة الراقية ومنافسات بين فرق الهواة للرجبي والكريكيت وكرة الشبكة واللياقة. أما الفعاليات الأخرى فتلبي رغبات جميع رواد المهرجان من العائلات ومحبي الرياضة والموسيقى والمهرجانات، لتكون بطولة طيران الإمارات سباعيات دبي للرجبي حدثاً حافلاً بالمرح والمتعة للجميع.