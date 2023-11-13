دبي، الإمارات العربية المتحدة – تعود بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لتنطلق هذ الاسبوع في دورتها الخامسة عشر، على ملعب عقارات جميرا للجولف.

ويشارك في فعالية رولكس للمحترفين والهواة الخامسة والختامية لهذا الموسم، 50 لاعبا هم الاعلى تصنيفا في جولة "السباق الى دبي"، يتبارون ويستعرضون مهاراتهم على ملعب "ايرث" في مباريات شيقة للوصول للنهائيات والفوز بلقب البطولة.

ويكون عشاق الجولف على موعد مع تجربة مميزة هذ العام، بينما يتابعون أهم المنافسات بين ألمع نجوم الجولف، يمكنهم أيضًا ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية بصحبة عائلاتهم والاستمتاع معهم بالفعاليات المناسبة للجميع، وذلك ضمن احتفال بطولة جولة دي بي ورلد العالمية بمرور 15 عاما على انطلاقها.

بطولة جولة دي بي ورلد العالمية رولكس برو-آم – الثلاثاء 14 نوفمبر

يشهد ملعب عقارات جميرا للجولف اسبوعا مليئا بمنافسات قوية تجمع بين أبرز لاعبي الجولف العالميين مجال من المشاهير بما في ذلك ليون “Locksmith" رول من روديمينتال, فرقة الطبول والباس البريطانية الحائزة على العديد من الجوائز وأسطورة الرجبي الأيرلندي جوني سيكستون والطاهي الحائز على نجمة ميشلان جيسون أثرتون والفائزين بالثلاث مراكز الأولى ببطولة جولة دي بي ورلد لهذا العام وهم، ديفيد وارهام، ميسون كيم وهاشم شناعة.

بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف – من الخميس 16 نوفمبر حتى الأحد 19 نوفمبر

تشتعل المنافسات هذا الموسم بمشاركة عددًا من لاعبي الفريق الأوروبي الفائز في كأس رايدر2023 ، منهم مات فيتزباتريك، تومي فليتوود، تيريل هاتون، نيكولاي هوجارد، فيكتور هوفلاند، روبرت ماكنتاير، روري ماكلروي وجون رام.

ويشهد يوم الخميس أيضًا بداية البرنامج الترفيهي خارج الملعب، والذي يتضمن الحفلات الموسيقية اليومية، والأنشطة الترفيهية للأطفال منها العروض السحرية والاستعراضية، وعروض الفقاعات، ودروس الجولف المجانية، بالاضافة إلى مجموعة متنوعة ومميزة من خيارات الضيافة والمطابخ العالمية والمشروبات الفاخرة.

يوم المجتمع – الجمعة 17 نوفمبر

تعزيزا للشمولية، تستضيف بطولة جولة دي بي ورلد العالمية مرة أخرى، نهائيات جولةG4D التي تجمع نخبة من أبرز لاعبي الجولف أصحاب الهمم المصنفين عالميًا يتنافسون للحصول على اللقب البطولة. وتبدأ جولة G4D يوم الجمعة والذي يوافق يوم المجتمع في البطولة.

خارج الملعب، سيقدم Wicked Bar الموجود في الحفرة الخامسة عشر الكعك والمشروبات مجانًا في الساعة 15:00 لأول 15 عميلًا.

يوم السيدات – السبت 18 نوفمبر

تحرص بطولة جولة دي بي ورلد العالمية على الاهتمام بالسيدات وتدليلهن بدعوتهن يوم السبت للتأنق وإظهار جمالهن الداخلي والخارجي، في اليوم المخصص لهن هذا العام.

مع مشروبات مجانية للسيدات وخدمات التجميل المقدمة من "جليتر بوكس" وصالون 971 ، بالإضافة للمسابقات الترفيهية وحفلات الموسيقى الحية وعربات الطعام ودروس الجولف المجانية.

يوم العائلة - الأحد 19 نوفمبر

تدعوكم بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للاستمتاع بمتابعة المباريات الشيقة بمشاركة العائلة وقضاء أوقاتًا لا تنسى في يوم العائلة، الذي يقدم المتعة والتسلية لصغاركم في "قرية البطولة" النابصة بالحياة.

يمنح يوم العائلة هذا العام الفرصة للصغارلاكتشاف مواهبهم مع ورشة قرع الطبول والفنون اليدوية وغرس النباتات، وممارسة مجموعة من الانشطة الترفيهية، منها الرسم على الوجه وثني البالونات، والاستمتاع بالعروض الحية مثل عرض السيرك والخدع السحرية والفقاعات والموسيقى الإيقاعية.

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لمحة حول جولة موانئ دبي العالمية



تُعد جولة دي بي ورلد أبرز منافسات محترفي الجولف ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتزخر أجندتها العالمية بما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة خلال عام 2023.



وتشمل أجندة جولة دي بي ورلد 2023، والمعروفة سابقاً باسم الجولة الأوروبية منذ انطلاقتها الأولى في عام 1972، خمس من بطولات سلسلة رولكس وأربع بطولات رئيسية وواحدة من بطولات العالم للجولف، وغيرها من البطولات المنظمة برعاية موانئ دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم، والتي يصل الحد الأدنى لجوائزها النقدية إلى 2 مليون دولار أمريكي.



ويختتم الموسم منافساته بالبطولة النهائية لسلسة رولكس وبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف - دبي، حيث يُتوج الفائز بالمنافسة الممتدة طول الموسم بالشراكة مع رولكس بتصنيف "السباق إلى دبي".



كما أنّ موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد واللوجستيات المتكاملة، هي الشريك الاسمي لجولة موانئ دبي العالمية، التي تُدار من قبل مجموعة الجولة الأوروبية.



لمحة حول مجموعة الجولة الأوروبية



تتولى مجموعة الجولة الأوروبية، العلامة المؤسسية الشاملة، إدارة أربع علامات هي: جولة موانئ دبي العالمية دورة التحدي وجولة الأساطير وكأس رايدر، أعظم منافسات الفرق التي تُديرها العلامة بالتعاون مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بصفتها الشريك الإداري لها.



وتلتزم مجموعة الجولة الأوروبية، التي تأسست عام 1972، بالارتقاء برياضة الجولف بالاعتماد على مبادئنا التوجيهية التي تتمحور حول الابتكار والشمولية والعالمية.



الابتكار: نقود جهود الابتكار في رياضة الجولف، إذ نسعى إلى صياغة محتوى ينجح في حصد جوائز عالمية وبناء بطولات تعتمد أحدث الأنظمة وتحرص على أفضل مستويات التفاعل مع عشاق اللعبة. كما نلتزم باستقطاب شرائح جديدة من الجمهور، مع الحفاظ على التقاليد التي ترتكز عليها هذه الرياضة.



الشمولية: نتعهد بتعزيز مشاركة كل من يعشق رياضة الجولف، ويقودنا في هذا شغفنا بتعميق التعاون مع جولف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة وسعينا إلى التوعية بالمنافع الصحية التي تحققها ممارسة رياضة الجولف على المستويين الذهني والبدني.



العالمية: شهدت الجولة الأوروبية منذ تأسيسها في عام 1972 فوز لاعبين من 38 دولة ببطولاتها، علماً أن تغطيتنا الحية لبطولاتنا تصل إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة أسبوعياً، حيث نوفر أكثر من 2,200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتنا. كما تتمتع الجولة بدعم عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل موانئ دبي العالمية، ورولكس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتي نت، وهيلتون، وزووم كشركاء رسميين.



وعقدت مجموعة الجولة الأوروبية تحالفات استراتيجية مع كل من جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين، وجولة ذا سان شاين، وجولة أي إس بي إس هاندا لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أسترالاسيا، بينما نحرص دوماً على ترك الأثر الإيجابي طويل الأمد على الملاعب والدول والمجتمعات التي نزورها من خلال برنامج "الجولف من أجل الخير"، والذي يشمل التزام مجموعة الجولة الأوروبية بالارتقاء برياضة الجولف بطريقة مستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية.

لمحة حول سلسلة بطولات رولكس



تعد سلسلة بطولات رولكس الفئة الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية لجولة دي بي ورلد العالمية، وهي تضم في عام 2023 خمس بطولات تقام في مجموعة متنوعة من ملاعب الجولف العالمية، وتبلغ قيمة الحد الأدنى لجوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، وتوفر 9,000 نقطة لمنافسات "السباق إلى دبي".



وتضم قائمة المشاركين في سلسلة رولكس نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف العالميين بفضل تنظيمها المبتكر، والتغطية الإعلامية الواسعة والبث الحي والمحتوى الغني للفعالية، فضلاً عن التجارب المتميزة التي توفرها لأفضل اللاعبين العالميين.



وتم إطلاق سلسلة رولكس في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى العشرين للشراكة العريقة التي عقدتها علامة رولكس مع مجموعة الجولة الأوروبية.



وستضم سلسلة رولكس في عام 2023 الفعاليات التالية: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف (19-22 يناير)، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (26-29 يناير)، وبطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة للجولف (13-16 يوليو)، وبطولة بي أم دبليو للجولف (14-17 سبتمبر)، بالإضافة إلى بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف التي تمثل المسابقة الختامية للموسم (16-19 نوفمبر)، حيث سيتم تتويج الفائزين في تصنيفات "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس.