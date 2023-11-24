سيكون الموسم العاشر الأكبر على الإطلاق في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات اليوم على التقويم الذي يضم 17 سباقاً في 11 مدينة عالمية.

تأكيد استضافة السباق في موقع جديد في إيطاليا مع إقامة سباق مزدوج في حلبة ميسانو العالمية الشهيرة في منطقة إميليا رومانيا الخلابة على ساحل البحر الأدرياتيكي.

توسيع استضافة بورتلاند إلى سباق مزدوج في عطلة الأسبوع بعد نجاح السباق الأول في الموسم الماضي

انضمام مدينة ميسانو إلى طوكيو وشانغهاي باعتبارهم المدن الجديدة المستضيفة لسباقات الفورمولا إي في الموسم العاشر

الرياض، دبي: أعلنت الفورمولا إي اليوم عن التقويم الكامل للموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، حيث تستضيف حلبة ميسانو العالمية في إيطاليا سباق الفورمولا إي للمرة الأولى، في حين تضيف بورتلاند سباقاً ثانياً إلى عطلة الأسبوع لتستضيف سباقاً مزدوجاً، وبذلك يكتمل الموسم المكون من 17 سباقاً، والذي يعد أطول موسم حتى الآن.

وكان المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات قد وافق اليوم على إضافة حلبة ميسانو إلى جدول بطولة الفورمولا إي، ليصبح بالتالي ثالث موقع جديد إلى جانب طوكيو وشنغهاي.

وبذلك يكتمل جدول بطولة الفورمولا إي، حيث يتضمن الموسم الحالي 17 سباقاً للمرة الأولى، مع احتفال البطولة بموسمها العاشر وبكونها بطولة العالم الرائدة في رياضة السيارات الكهربائية بالكامل.

تقع حلبة ميسانو بالقرب من منتجع شاطئ ريميني في منطقة إميليا رومانيا التاريخية على ساحل البحر الأدرياتيكي الشمالي. وهي حلبة شهيرة ضمن بطولة العالم للدراجات النارية MotoGP والحلبة الرئيسية للسائق الأسطوري فالنتينو روسي. وستقام سباقات الفورمولا إي في ميسانو يومي السبت 13 أبريل والأحد 14 أبريل.

وكان أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، وستيفانو بوناتشيني، رئيس إميليا رومانيا، قد استقبلا ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة، للإعلان رسمياً عن موقع استضافة البطولة.

وفي تعليق له، قال أندريا أبودي، وزير الرياضة: "تمثل الفورمولا إي فرصة عظيمة لدولتنا، وبعد سنوات عديدة رائعة في روما، يقام سباق جائزة إي بري الإيطالي القادم في حلبة ميسانو في عام 2024. ومن المهم أن ترحب إيطاليا بهذا الحدث الذي يعزز التنقل المستدام ويتمتع بسحر غير عادي. تحظى رياضة السيارات بمكانة خاصة في قلب الإيطاليين، وقد تعلمنا أن نقدر هذه السيارات الجديدة التي تجلب الأمل للمستقبل وتقدم إرثاً من التكنولوجيا المتطورة".

أما بالنسبة لحلبة سباق بورتلاند الدولية فقد كان السباق الأول الذي أقيم فيها خلال الموسم الماضي بمثابة تجربة لسباقات الفورمولا إي، حيث تتميز الحلبة بمسار واسع ومفتوح مقارنة بحلبات الشوارع الضيقة التي تظل السمة المميزة لسباقات الفورمولا إي.

وقد أشاد المشجعون وفرق السباق والمنظمون بنجاح السباق حيث بيعت التذاكر كاملةً، وتمكن السائقون البالغ عددهم 22 سائقاً من إبراز إمكانات سيارة السباق الثورية من الجيل الثالث GEN3 في بيئة جديدة تماماً، حيث حققوا رقماً قياسياً بلغ 403 تجاوزاً خلال السباق الذي تضمن 32 لفة.

وفي الموسم المقبل، ستستضيف بورتلاند سباقين متتاليين يومي السبت 29 يونيو والأحد 30 يونيو، خلال عطلة الأسبوع قبل الأخيرة ضمن الموسم الذي يختتم في لندن مع إقامة سباقين خلال يومي السبت 20 يوليو والأحد 21 يوليو.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة في الفورمولا إي: "نحن متحمسون لإقامة السباق على حلبة ميسانو التاريخية لأول مرة وتعريف القاعدة الجماهيرية الضخمة العاشقة لرياضة السيارات هناك على سباق الفورمولا إي التنافسي والفريد. لقد كان جميع الأشخاص المسؤولين في الحلبة والمنطقة متحمسين إلى أبعد الحدود لاستضافة سباق الفورمولا إي في المنطقة، وأود أن أشكرهم على دعمهم. ينطبق ذلك تماماً بالنسبة للجهات المحلية والمسؤولين في بورتلاند، ونحن نترقب قضاء عطلة أسبوع كاملة من السباقات والترفيه في مدينة الورود.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي: "تقدم الفورمولا إي سباقات الشوارع بشكل أفضل من أي حدث آخر، كما أن تقويمنا النهائي للموسم العاشر يشكل تحدياً فائقاً للفرق والسائقين في السنة الثانية لسيارة السباق من الجيل الثالث GEN3 مع إقامة السباقات ضمن مجموعة متنوعة من حلبات الشوارع الشهيرة والمسارات المميزة. ولا شك في أن حلبة ميسانو ستكون بمثابة تجربة جديدة ورائعة للجميع، في حين أن السباق الإضافي في بورتلاند يدل على التزامنا المستمر تجاه السوق الأمريكية إلى جانب إمكانات النمو في المنطقة.

يبدأ الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في مكسيكو سيتي يوم السبت 13 يناير 2024 مع إقامة السباقات في الدرعية وحيدر أباد وساو باولو وطوكيو وميسانو وموناكو وبرلين وشانغهاي وبورتلاند ولندن.

ستدخل بطولة الفورمولا إي التاريخ خلال العام القادم باعتبارها أول بطولة عالمية لرياضة السيارات تقام في طوكيو على الطرق المحيطة بمركز طوكيو بيج سايت للمؤتمرات على الواجهة البحرية لخليج طوكيو. وتتعاون الفورمولا إي مع حكومة مدينة طوكيو معاً لنقل السباق إلى المدينة لدعم مبادرة المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، التي تعد جزءاً من استراتيجية طوكيو لتحقيق صفر انبعاثات. وتمتلك المدينة خطة عمل مناخية تهدف إلى تحقيق صفر صافي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

تقام سباقات الفورمولا إي أيضاً للمرة الأولى في شنغهاي في حلبة شنغهاي الدولية التي تستضيف سباقين يومي السبت 25 مايو والأحد 26 مايو 2024. وكان أول سباق فورمولا إي أقيم في بكين بتاريخ 13 سبتمبر 2014، إلى جانب استضافة سانيا وهونج كونج أيضاً ما مجموعه سبعة سباقات في الصين حتى الآن، آخرها في مارس 2019.

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