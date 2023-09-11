منافسات سباق الحواجز في صحراء الوثبة تنطلق بعد أقل من 100 يوم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، عن انطلاق فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023 للعام الثالث على التوالي في أبوظبي، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية. وتُقام هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستقطب أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز للمشاركة في دورة جديدة مليئة بالتحديات في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وتنطلق البطولة في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، والتي تبعد 30 دقيقة فقط عن العاصمة ومطار أبوظبي الدولي. ويمثل هذا الموقع الاستراتيجي وجهة مميزة تلبي تطلعات واحتياجات جميع المنافسين والمشاركين المحليين والدوليين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يسرنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للعام الثالث على التوالي والمرة الثانية على التوالي في صحراء الوثبة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية.

ونَعد الجميع بمواصلة تحقيق النجاحات خلال النسخة القادمة من البطولة على الكثبان الرملية لصحراء الوثبة، والتي تشكل في حد ذاتها حاجزاً وتحدياً مشوقاً للمشاركين من جميع أنحاء العالم".

وتشهد البطولة منافسات مشوقة بين أبرز رياضيي السبارتن المتأهلين على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم السبت 9 ديسمبر، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق (سوبر) يوم الأحد 10 ديسمبر. كما يمكن لأفراد المجتمع على الصعيدين المحلي والعالمي المشاركة في منافسة مخصصة للجمهور.

ويمكن لسكان دولة الإمارات اختبار قدراتهم على المضمار من خلال السباقات التأهيلية. كما تُقام يوم السبت بطولة أوبن بيست المفتوحة (21كم؛ 30 حاجزاً)، وتنطلق يوم الأحد سباقات أوبن سوبر وأوبن تيم سوبر (10 كم؛ 25 حاجزاً) وأوبن سبرينت (5 كم؛ 20 حاجزاً) وكيدز أوبن (500م-2 كم؛ 5-20 حاجزاً)، ما يمنح الناشئين فرصة المشاركة بمفردهم، أو بصحبة الأصدقاء والعائلة. ولا توجد شروط تأهيلية، إذ يمكن لجميع المهتمين المشاركة في السباق.

ومن جانبه، قال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: "تسرنا عودة بطولة العالم للسبارتن إلى أبوظبي للعام الثالث على التوالي. ونستعد لتقديم واحدة من أكثر التجارب المليئة بالتحديات حتى الآن من خلال تنظيم مسار جديد كلياً، حيث يتعين على المشاركين إظهار عزيمة كبيرة للفوز باللقب. وندرك أهمية منح جميع الأفراد فرصة المنافسة ضمن نفس سباقات البطولة المخصصة للمحترفين، ما يتيح للمشاركين فرصة خوض تجربة غامرة تنشط قدراتهم البدنية والذهنية".

وشهدت نسخة عام 2022، أحد أفضل النسخ على الإطلاق في سباقات السبارتن، تحقيق ليندسي ويبستر إنجازاً فريداً على المستوى الشخصي، حيث أحرزت اللقب بزمن قدره ساعة و12 دقيقة و49 ثانية، مما مكنها من تحقيق أعلى معدل انتصارات على التوالي في تاريخ منافسات السبارتن بواقع 17 انتصاراً. ونجح سيرجي بيريليجين، الذي حصل على ثلاثة ألقاب في نسخ إقليمية لبطولة سبارتن، في التفوق على برايان أتكنز والظفر بالمركز الأول، حيث أنهى سباق الـ10 كيلومتر في ساعة و3 دقائق و47 ثانية.

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات حول بطولة العالم للسبارتن 2023، يمكنكم زيارة الرابط

https://race.spartan.com/en/race/championships/world، كما يمكن استخدام الكود SPARTANWC10 للحصول على خصم 10% على سباقات السبرينت والسوبر والبيست.

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لمحة حول سبارتن

تُعد سبارتن واحدة من أبرز علامات الرياضات التجريبية وتجارب العافية في العالم، وتضم مجتمعاً كبيراً يتألف من أكثر من 10 ملايين شخص. وتبتكر سبارتن تجارب ومنتجات ومحتوى لمساعدة الأفراد والشركات والفرق على تجاوز حدود إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بما يُمكنهم تحقيقه لتغيير حياتهم. وتجمع علامة سبارتن بين تنظيم باقة واسعة من الفعاليات العالمية الكبرى ومنصة مجتمعية حيوية برصيد غني من المحتوى الرقمي المتميز. تُعتبر سبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، بفضل محفظتها الواسعة من الفعاليات، حيث تنظم 250 فعالية في أكثر من 40 دولة موزعة بست قارات. للتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: spartan.com

جهات الاتصال الإعلامي الخاصة ببطولة العالم للسبارتن 2023

basma.khalifa@dune23.me

لمحة حول مجلس أبوظبي الرياضي

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي عام 2006 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان في حينها ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى إنشاء مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤى وأفكار القيادة الرشيدة في الإمارة للارتقاء بالعمل الرياضي والشبابي. ويعمل المجلس على تعزيز البرامج والفعاليات الرياضية الفعالة على مستوى الإمارة ويسعى لتحفيز الرغبة في المشاركة في الفعاليات الرياضية عالية المستوى بين كافة المقيمين في أبوظبي، فضلاً عن مساعدة الرياضيين الموهوبين على تحقيق طموحاتهم. ويتولى المجلس تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية في العاصمة أبوظبي. ومن بينها بطولة أبوظبي إتش إس بي سي السنوية للجولف، وطواف الإمارات، وبطولة أبوظبي الدولية لتنس للسيدات المحترفات، وبطولات الترايثلون العالمية، وقمة القيادات الرياضية العالمية، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأبوظبي جراند سلام للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجود IJF.

واستضافت أبوظبي سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة العالم للسبارتن، وبطولة العالم للسباحة، وبطولات مبادلة العالمية للتنس، والعديد من الفعاليات الدولية، مما يرسّخ مكانتها كوجهةٍ عالميةٍ للرياضة. ويرى مجلس أبوظبي الرياضي أنّ الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية توفّر فرصاً إيجابية، وتشجيعاً لجميع فئات وشرائح المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، وتجعلها جزءاً من نمط حياتهم اليومي، بما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامّة. ونؤكّد في مجلس أبوظبي الرياضي أن الفعاليات الرياضية تقدم مجموعةً من المزايا لإمارة أبوظبي وللمقيمين، بما يتضمن تعزيز الصحة، وبناء الروح المجتمعية، واكتشاف المواهب الرياضية المحلية، وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي على المستوى الدولي بأن تصبح مركزاً مميزاً للفعاليات الرياضية عالمية المستوى.