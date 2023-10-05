رزنامة فعاليات قطر التي تصدرها قطر للسياحة تتضمن مجموعة من أضخم الفعاليات التي تشهدها قطر هذا العام

بينما يتزامن كلٌ من معرض جنيف الدولي للسيارات قطر، وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، ومعرض إكسبو الدوحة 2023 في شهر أكتوبر، تأتي أحدث الإصدارات الشهرية لرزنامة فعاليات قطر التي تصدرها قطر للسياحة حافلة بمجموعة من أكبر الفعاليات التي تستضيفها قطر هذا العام.

وبالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الكبرى، سوف يشهد شهر أكتوبر أيضاً انطلاق مجموعة من المعارض الفنية الدولية والمعارض التجارية المهمة وإقامة العروض والحفلات الغنائية والموسيقية وغيرها مما يلبي جميع الأذواق والاهتمامات ويلائم شتى الفئات والأعمار.

وفي تعليقها على رزنامة هذا الشهر، قالت الشيخة نور عبدالله آل ثاني، رئيس قسم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بالإنابة في قطر للسياحة: "تعد قطر الآن وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وهو ما سوف تثبته بوضوح رزنامة فعاليات شهر أكتوبر. وتقام هذه الفعاليات في مجموعة من أشهر الوجهات في قطر، لتسلّط الضوء على مدى التزام قطر بإنشاء مرافق رياضية متطورة وعصرية وقاعات لاستضافة الحفلات الموسيقية والمتاحف والمساحات الخضراء، وهي جميعها تعزز التجربة الشاملة التي توفرها قطر لزوارها سواء في عطلات الاسترخاء أو في الاستمتاع بعروض الترفيه."

الفعاليات الرياضية:

معرض جنيف الدولي للسيارات قطر

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

5 – 14 أكتوبر

وبينما تغطي أجنحة المعرض مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، يستقطب المعرض في نسخته الافتتاحية التي تقام في قطر للمرة الأولى 31 علامة رائدة من أشهر العلامات في صناعة السيارات، وتشمل تويوتا ولكزس وبورشه وفولكس فاجن ولامبورجيني وبي إم دبليو وكيا وأودي وماكلارين ومرسيدس بنز وفينفاست وشيري وغيرها. ومن المرتقب أن يكشف معرض جنيف الدولي للسيارات قطر عن أحدث الابتكارات في عالم السيارات، كما سيتم الكشف عن سيارات جديدة من قبل 10 علامات تجارية رائدة من حول العالم و20 علامة تجارية رائدة من كافة أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن يكون معرض جنيف الدولي للسيارات - قطر بمثابة مهرجان حقيقي للسيارات، حيث تصاحبه وتتزامن معه مجموعة من التجارب الغامرة التي ستُقام في أبرز الوجهات السياحية في البلاد، وهي "ملتقى التصميم المستقبلي" في متحف قطر الوطني، ومغامرات الصحراء في "ملتقى المغامرة في سيلين"، وتجارب القيادة الممتعة على حلبة لوسيل الدولية، وكذلك "معرض السيارات الكلاسيكية"، و"مسير التميز" في درب لوسيل الشهير.

سباق جائزة قطر الكبرى الفورمولا 1 2023

حلبة لوسيل الدولية

6-8 أكتوبر

يأتي سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية الشهيرة مرة أخرى، ليوفر بذلك لعشاق سباقات السيارات الفرصة لقضاء نهاية أسبوع مفعمة بالتشويق والمتعة مع أبرز السائقين العالميين الذين سوف يتنافسون في حلبة السباقات الدولية الشهيرة. وسوف تُتوَّج هذه السباقات بعروض ترفيهية وموسيقية متنوعة عقب كل سباق وذلك بحفل غنائي حي للمطرب المصري الشهير عمرو دياب في 6 أكتوبر وعرض موسيقي (دي جي) للسويدي أليسو في 7 أكتوبر وحفل غنائي آخر للمطرب الأمريكي الشهير برونو مارس في 8 أكتوبر.

بطولة اللجنة الأولمبية القطرية للبادل

مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش

16-22 أكتوبر

تشهد بطولة اللجنة الأولمبية القطرية للبادل، والمقررة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر، انطلاق المنافسات بين مجموعة من أفضل اللاعبين المحترفين.

بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف 2023

نادي الدوحة للجولف

26 – 29 أكتوبر

تعود النسخة الـ 26 من بطولة البنك التجاري قطر ماسترز إلى نادي الدوحة للجولف. وتستقطب هذه البطولة الرياضية المرتقبة على نطاق واسع مجموعة من أفضل لاعبي الجولف في العالم مثل سيرجيو جارسيا وروري ماكلروي وآدم سكوت وجاستن روز وإيرني إلس وهنريك ستينسون، وهم جميعاً قد تنافسوا على مدار السنوات الماضية.

معارض فنية وتجارية:

معرض المرايا التجاري

الحي الثقافي كتارا

21 سبتمبر إلى 7 أكتوبر

يتواصل معرض المرايا التجاري حتى 7 أكتوبر، ولا يزال بإمكان الجمهور زيارة معرض المرايا المقام في الحي الثقافي كتارا. ويقدم المعرض مجموعة رائعة من المنتجات الحصرية التي تشمل العبايات النسائية والعطور والبخور وإكسسوارات الزينة والسجاد والتحف والمنتجات الغذائية الشهيرة.

معرض إكسبو الدوحة 2023

حديقة البدع

2 أكتوبر 2023 – 28 مارس 2024

يعتبر معرض إكسبو الدوحة 2023 هو أول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقام في حديقة البدع بمساحاتها الكبيرة. ويستقطب المعرض قادة الفكر وخبراء البيئة والاستدامة فيما يسلط الضوء على كيفية تحسين البيئة وتطوير اقتصاداتنا بشكل مستدام وزيادة المساحات الخضراء. ويوفر إكسبو الدوحة 2023، الذي يتواصل على مدى ستة أشهر، فرصة لا مثيل لها لاستكشاف قطر والتعرف على عروضها السياحية من قبل الزوار الدوليين.

المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية

فندق ريتزكارلتون الدوحة

10 – 11 أكتوبر

سوف يكون عشاق التكنولوجيا على موعد مع سلسلة من النقاشات المحفزة مع انطلاق المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية الذي تستضيفه الدوحة، حيث يسلط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها المنظومة العالمية للتكنولوجيا المالية.

معرض M7

مركز M7 مشيرب قلب الدوحة

22 أكتوبر – 3 نوفمبر

يستضيف M7 في مشيرب قلب الدوحة أول فعالية قصيرة المدى لهذا العام، حيث يخصص مساحة للمصممين الناشئين في المنطقة لعرض أعمالهم أمام جمهور محلي ودولي. وسوف يستكشف الزوار خلال المعرض مجموعة من المعروضات المميزة لأحدث العلامات التجارية في الأزياء والإكسسوارات والمنتجات التي أبدعها مصممون من المنطقة.

إندكس ديزاين قطر 2023

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

23 – 25 أكتوبر

ينطلق معرض إندكس ديزاين قطر 2023، المتخصص في قطاع التصميم الداخلي، بمشاركة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الرائدة التي تقدم أحدث الابتكارات في عالم التصميم الداخلي.

عسجد للمجوهرات

الحزم

26 – 30 أكتوبر

يمكن لعشاق المجوهرات التوجه لمول الحزم لاستكشاف أفخم المعروضات في عالم المجوهرات في الشرق الأوسط وذلك من خلال معرض عسجد للمجوهرات.

حفلات غنائية وعروض موسيقية

حفل عايض يوسف وعبدالله المانع

قاعة U Venue

5 أكتوبر

تستضيف قاعة U Venue الفنان عايض يوسف والفنان عبدالله المانع معاً في أمسية غنائية حيث يشدو خلالها المطربان السعوديان بأعذب الألحان.

معارض فنية تاريخية

أناقة إمبراطورية: منسوجات من إيران الصفوية

متحف الفن الإسلامي

23 أكتوبر 2023– 20 أبريل 2024

يمثل هذا المعرض فرصة فريدة للمهتمين بالتاريخ والفن لاستكشاف الدور الحيوي الذي قامت به المنسوجات واستعراض تاريخ الأزياء خلال الفترة الصفوية (1501-1736م).

مسار الزمن: الفن والأجداد في أوقيانوسيا

متحف قطر الوطني

24 أكتوبر 2023 – 25 يناير 2024

يمكن للمهتمين بالتراث الثقافي والفنون زيارة متحف قطر الوطني بداية من 24 أكتوبر لمشاهدة ما يقرب من 130 عملاً ثميناً من المجموعة البحرية الاستثنائية في متحف المتروبوليتان للفنون والتي تغادر جدرانه لأول مرة منذ قرابة قرن.

معرض دان فلافن ودونالد جَد

جاليري متاحف قطر – الرواق

25 أكتوبر 2023 – 24 أبريل 2024

يستضيف جاليري متاحف قطر، الرواق، هذا المعرض المرتقب الذي يجمع أعمال الفنانين دان فلافن (1933 – 1996) ودونالد جد (1928 – 1994)، وهما من أبرز الفنانين في عالم الفن التبسيطي. وينظم المعرض متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون بالتعاون مع متاحف قطر.

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