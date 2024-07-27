أديس أبابا: قادت شركة بريسايت، الرائدة بالشرق الأوسط في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ورشة عمل إمكانيات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام، وحضر الورشة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيميسغن تيرونه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا.

عُقدت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام كجزء من مبادرة تمكين الذكاء الاصطناعي في أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو، بالتعاون مع شركة Open Innovation AI، وهي شركة برمجيات مقرها أبوظبي.

وصُممت الورشة لتزويد قادة الحكومة بمعلومات مهمة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتناولت تحليل البيانات الضخمة والتقنيات المهمة الأخرى التي يمكن استخدامها لتعزيز صنع القرارات الحكومية والتخطيط والسياسات وغيرها من جوانب العمل في القطاع العام. كما أبرزت الورشة إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات العامة وزيادة كفاءة الحكومة.

وقال تيميسغن تيرونه نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: "يقوم الذكاء الاصطناعي اليوم بتحويل الأعمال والصناعات والحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لنا، يُعد الاستخدام الحكيم والفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لبناء أساس قوي لنموّنا ولمستقبلنا التنافسي، ولهذا، يُعد الاستثمار في تعليم وتدريب الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لبناء قوة عاملة قادرة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق كامل إمكانيات هذه التقنية. وتُعدّ ورش العمل مثل هذه خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف."

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "تعكس مبادرة تمكين الذكاء الاصطناعي التزام بريسايت بدعم إثيوبيا في مسيرتها نحو الابتكار والتقدّم التقني. وقد تشرّفت بريسايت باستضافة كبار ممثلي الحكومة لمناقشة إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة ومشاركة خبرتنا الدولية في هذا المجال. نتطلع إلى المزيد من المبادرات كجزء من برنامج المساهمة في تعزيز التحول الرقمي للحكومة الإثيوبية لما فيه صالح مواطنيها".

نبذة عن بريسايت

بريسايت، الشركة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمحدودة بأسهم، مساهمها الأكبر هي شركة جي 42 المستقرة في أبوظبي، هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية ذات الطراز العالمي، ومنصتها للذكاء الاصطناعي، والتحليلات الشاملة التي تعمل كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية صنع القرار لتشكيل سياسات وخلق مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع الإلكتروني.

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