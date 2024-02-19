دبي: أعلنت شركة "بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط" اليوم عن حصولها على جائزة "أفضل شريك لمنصة لايف راي للعام". وتُكرّم الجائزة الشركاء الذين أظهروا تفوقاً في تقديم حلول تجارب رقمية قوية على منصة "لايف راي" "Liferay"، ما ساعد المؤسسات على تلبية احتياجات الأعمال الهامة. وحصلت شركة "بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط" على جائزة "أفضل شريك ابتكار لعام 2023" في حفل أقيم خلال انطلاقة مبيعات "لايف راي" لعام 2024، والتي استضافتها روما في 6 فبراير.

وتُكرّم جائزة "أفضل شريك ابتكار لمنصة لايف راي للعام" الشركاء الذين يظهرون ابتكاراً حقيقياً في كيفية دخولهم إلى الأسواق، بما في ذلك كيفية تطوير مفاهيم نماذج أعمال جديدة لزيادة النمو والربحية واستخدام الأساليب الإبداعية التي من شأنها زيادة الإيرادات واستخدام خدمات "لايف راي".

وبهذه المناسبة، قال أديب إبراهيم، العضو المنتدب لشركة بروتيفتي الإمارات: "سعداء بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد التزامنا بالابتكار والتعاون والسعي المستمر نحو التميز في تمكين المؤسسات من تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بها. نحن نثمن تقدير ’لايف راي‘ لجهودنا، ونتوقع استمرار التعاون لتعزيز منظومتنا المشتركة".

تم اختيار الفائزين بالجوائز بعد عملية تقييم شاملة للتأثير الإيجابي الذي أحدثوه على نتائج الأعمال الشاملة، والتوسع في الأسواق، والجهود المستثمرة في التسويق وتمكين حلول "لايف راي".

من جانبه، قال إيمانويل دي ماتيو، نائب رئيس المبيعات العالمية في "لايف راي": "نحن فخورون جداً بتكريم شركائنا المتميزين والاحتفال بإنجازاتهم. لقد أظهرت شركة ’بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط‘ باستمرار الالتزام والابتكار وروح التعاون نحو بناء منظومة تعاون قوية مع ’لايف راي‘".

يلعب شركاء "لايف راي" دوراً رئيسياً في سعي الشركة المتواصل لتقديم حلول منصتها التجربة الرقمية "Digital Experience Platform" (DXP) الأكثر مرونة في العالم للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ويتم تشكيل منظومة الشركاء من قبل شركات تتمتع بالخبرة والمعرفة الواسعة بقدرات منتجات "لايف راي" ومواردها ذات الخبرة التي تساعد المؤسسات على سرعة تحقيق القيمة.

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نبذة عن شركة بروتيفيتي:

شركة بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية توفر خبرة متعمقة ورؤى موضوعية ونهجأً مخصصاً وتعاوناً لا مثيل له لمساعدة الشركات الرائدة على مواجهة المستقبل بثقة. كما توفر بروتيفيتي والشركات الأعضاء المستقلة والمملوكة محلياً للعملاء استشارات وحلولاً مُدارة في التمويل والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من 85 مكتباً في أكثر من 25 دولة.

تمكنت شركة بروتيفيتي التي لحقت بقائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل لعام 2023، من تقديم خدماتها لأكثر من 80% من شركات قائمة فورتشن 1000 (Fortune 1000) و80% من شركات فورتشن جلوبال 500 (Fortune Global 500) . كما تعمل الشركة أيضأً مع الشركات الأصغر حجماً والمتنامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك مع الهيئات الحكومية. يذكر أن بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لروبرت هاف (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RHI). وقد تأسست روبرت هاف عام 1948، وهي عضو في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500). www.protiviti.com

نبذة عن "لايف راي"

تساعد "لايف راي" المؤسسات على البناء للمستقبل من خلال تمكينها من إنشاء حلول قوية وإدارتها وتوسيع نطاقها على منصة التجربة الرقمية Digital Experience Platform" " (DXP) الأكثر مرونة في العالم. وتحظى منصةDXP مفتوحة المصدر من "لايف راي" بثقة عالمية من قبل أكثر من ألف شركة تغطي قطاعات متعددة، وتقوم بتسهيل عملية تطوير مواقع التسويق والتجارة الإلكترونية وبوابات العملاء والشبكات الداخلية وغيرها الكثير. ويمكن التعرف على كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا لتغيير العالم معا على liferay.com.