ثلاثة مخترعين يتنافسون على الظفر بالمركز الأول في البرنامج التعليمي الرائد، التابع لمؤسسة قطر

الدوحة، قطر، بعد رحلة مذهلة استمرت لمدة 12 أسبوعًا، يتجه المخترعون الثلاثة المتأهلون في الموسم الخامس عشر من برنامج "نجوم العلوم" لمرحلة التصفيات النهائية، ليتم اختيار اثنين منهم فقط لتقاسم الجائزة الكبرى. وبعد ثلاث جولات إقصائية، ينتظر المتأهلون اللحظة الحاسمة في نهائيات البرنامج، حيث سيتم اختيار الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر الإنترنت وتصويت لجنة التحكيم.

وقد تميز الموسم الخامس عشر من "نجوم العلوم"، البرنامج الرائد من مؤسسة قطر الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار العلمي وريادة الأعمال في العالم العربي، بتقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة والروبوتات الذكية، التي من شأنها أن تضطلع بدور كبير في تعزيز مستويات السلامة وجودة الحياة في مجتمعاتنا.

وقدم المهندس المصري علي مجدي محمد اختراعًا مذهلاً، يتمثل في مسيّرة بحرية، بهدف رفع مستويات الأمان في البحر وتسريع عمليات الإنقاذ على الشواطئ. وتدمج المسيّرة البحرية اتصال إنترنت الأشياء، والكاميرات، ونظام تحديد المواقع، والنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة، وتقنية استشعار الليدار (Lidar) لتحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر وتجنب العوائق، وأجهزة مراقبة الإشارات الصحية، لتكون أداة لمساعدة الإنسان في عمليات الإنقاذ.

وحول رحلته في تطوير اختراعه، قال علي: "خلال نشأتي في مصر، كنت مدركًا لمخاطر البحر على اعتبار أني شهدت حوادث غرق مؤسفة. وبما أن السياحة هي عماد الاقتصاد المصري، كانت لديّ رغبة قوية في إيجاد حلّ يجعل من شواطئنا أكثر أمانًا. أسعى حاليًا لتطوير منتج قابل للاستخدام بالحدّ الأدنى، لأتمكن من المساعدة في إنقاذ الأرواح والبيئة ليس فقط في بلدي مصر، ولكن حول العالم".

أما المخترع الأصغر المتأهل للنهائيات فهو الشاب السعودي محمد عباس البومجداد، المتخصص في هندسة الميكانيك، فقد كرّس نفسه للعمل على تخفيف المخاطر في مواقع البناء، واخترع الروبوت المتسلق لمراقبة المباني العمودية الضخمة. جاء تصميم هذا الروبوت ثمرة تعبٍ استمر لعامين، بذل خلالهما محمد الكثير من الوقت والجهد للخروج بهذا الاختراع الذي يستخدم لأغراض متنوعة، بما في ذلك فحص السدود والمباني الشاهقة وكذلك الجسور بحثًا عن الشقوق، ويمكن أن يستخدم أيضًا لأغراض التنظيف وغيرها في المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها.

وقال محمد: "أنا فخور للغاية لكوني أمثل بلدي السعودية في برنامج "نجوم العلوم"؛ فالمملكة تحتضن العديد من المواهب الاستثنائية، وأتمنى من كلّ قلبي أن تصبح مركزًا محوريًا لعلوم الروبوتات على مستوى المنطقة".

من جهته، يسعى المتسابق المتأهل للنهائيات، وهو المهندس السوري عبدالله الحاج سليمان، المتخصص في العلوم البيولوجية، للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة حمد بن خليفة في قطر. وعلى الرغم من صغر سنّه، يمتلك عبد الله سجلًا مؤلفًا من ثمانية منشورات بحثية في مجلات علمية مشهورة. ولدت فكرة الاختراع أثناء عمل عبد الله كمستشار في صناعة الألبان، ما أتاح له استكشاف إمكانات إنتاج خميرة مقاومة للإيثانول مع القدرة على تخمير اللاكتوز في مصل اللبن، والذي عادة ما يتم رميه في البحر، مع ما يشكل ذلك من تهديد للأحياء البحرية.

وأعرب عبدالله عن سعادته لوصوله إلى التصفيات النهائية قائلًا: "خلال نشأتي كنت أشاهد برنامج "نجوم العلوم" وأحلم بالانضمام إليه – وهو ما تحقق لي. ومع وصولي إلى التصفيات النهائية، اقتربت أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلمي بإرساء الأمن الميكروبيولوجي في المنطقة من خلال الزراعة المحلية في العالم العربي. وأعتقد أن توفير بديل حيوي للطاقة من خلال تخمير اللاكتوز في مصل اللبن يمكن أن يسهم في سدّ الحاجة الكبيرة لبعض دول المنطقة للكهرباء".

وسيتم بثّ الحلقة الأخيرة من البرنامج يوم الجمعة 20 أكتوبر على خمس قنوات تلفزيونية وعلى قناة يوتيوب للبرنامج، حيث سيتم تحديد الفائزَيْن بناءً على تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الانترنت.

باب التصويت مفتوح الآن عبر موقع البرنامج www.starsofscience.com، وسيتم إغلاق باب التصويت يوم الخميس 19 أكتوبر، على الساعة 6 مساءً بتوقيت الدوحة (3 عصرًا بتوقيت غرينتش).

للراغبين بالمشاركة في الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم" والحصول على فرصة الفوز بلقب أفضل مبتكر عربي، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.starsofscience.info.

#بياناتحكومية

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نبذة عن برنامج "نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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