دبي، الإمارات العربية المتحدة، مع بداية العام الدراسي الجديد، حرصت مكتبة محمد بن راشد على تقديم مجموعة من الفعاليات التربوية والثقافية المتميزة لدعم الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة التعليمية وتشجيع التعلم المستمر.

في أولى الفعاليات، احتضنت المكتبة ورشة عمل خاصة بإعداد الوجبات المدرسية، قدمت فيها الشيف آلاء الحايك نصائح غذائية ووصفات مبتكرة. وتضمنت الورشة استعراضًا لأنواع مختلفة من علب الوجبات، بالإضافة إلى وصفات غنية بالفوائد الصحية، مع مراعاة حالات الحساسية الغذائية الشائعة بين الطلبة.

وعلى الجانب الثقافي والاجتماعي، نظمت المكتبة ورشة بعنوان "لن أتنمر"، بالتعاون مع المدربة فاطمة العامري، حيث هدفت الورشة إلى تعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعاون بين الطلاب، مستعرضةً أثر الكلمات السلبية والإيجابية على نفسية الأفراد.

وكجزء من دعم المكتبة لثقافة القراءة، نُظمت جلسة ضمن سلسلة فعالية "قهوة وكتاب" الدورية، حيث تم التركيز على كتاب "مدرسة الحياة"، بمشاركة جودي محفوظ، مؤسسة نادي تفكر للقراءة.

لم يقتصر دور المكتبة على دعم الطلبة فحسب، بل أولت اهتمامًا ملحوظًا كذلك لأولياء الأمور والعائلات، من خلال تنظيم ورشة خاصة بالتنسيق مع الأخصائية حنان عز الدين، ركزت على الاستعداد النفسي لبداية العام الدراسي وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة. كما قدمت الأخصائية نصائح إرشادية عن أهمية خلق بيئة صحيّة في المنزل، واتباع أساليب التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق التوازن في أيام الدراسة بين المذاكرة وممارسة الرياضة والأوقات التي تقضى مع الأصدقاء.

تجسّد هذه الفعاليات التزام مكتبة محمد بن راشد بخدمة المجتمع التعليمي وتعزيز دورها كمركز ثقافي رائد يسهم بدور فاعل وكبير في تحفيز الشغف بالقراءة والمعرفة لدى جميع أفراد المجتمع، وبما يدعم الرؤية والاستراتيجية الثقافية للخمسين عامًا المقبلة ورؤية "نحن الإمارات 2031".

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نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة، لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة في العالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.