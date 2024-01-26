يطرح أستاذ ستيرن في جامعة نيويورك سام تشاندان عدداً من المسائل المهمة التي ينبغي على المستثمرين في العقارات أخذها في الاعتبار بغض النظر عن البلد الذي يستثمرون فيه أموالهم

تعتبر هذه الندوة الثانية ضمن سلسلة فعاليات الخبراء التي يقدمها برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي

أبوظبي: يستضيف برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي ندوة عامة حول أهم القضايا التي ينبغي على المستثمرين مراعاتها لدى استثمار أموالهم في عالمنا الذي بات أكثر تعقيداً وسرعة وحركة مما مضى، إضافة إلى ازدياد الصعوبة في التكهن بما يحمله المستقبل.

سيتناول الأستاذ سام تشاندان، مدير مركز تشاو-هون تشين لتمويل العقارات الدولي في كلية ستيرن بجامعة نيويورك، سرعة تطوّر علاقتنا بالعقارات بشكل غير مسبوق، وتداعيات ذلك على استراتيجيات الاستثمار في العقارات بتاريخ 31 يناير الجاري. يناقش الأستاذ تشاندان أيضاً تأثيرات أنماط العمل الهجين والتقنيات الجديدة وتأثير تغيّر المناخ على المناطق الحضرية من حيث إعادة تشكيل فرص تطوير العقارات والاستثمار فيها وتمويلها.

تعاونت كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك مع جامعة نيويورك أبوظبي لتأسيس برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو برنامج بدوام كامل ولمدّة عام دراسي واحد لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال. ويوفر البرنامج للطلاب فرصة بناء مستقبلهم المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتوزع الفترات الدراسية بين مدينتي أبوظبي ونيويورك. يستقبل برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي طلبات التقديم للعام الدراسي 2024-2025 إلى تاريخ 11 مارس. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمزيد من المعلومات.

تفاصيل الفعالية:

الفعالية: برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي يقدم: إعادة تخيّل المدن واستثمارات العقارات مع أستاذ ستيرن في جامعة نيويورك سام تشاندان

التاريخ: 6:30 مساء الأربعاء، 31 يناير

الموقع: مركز المؤتمرات (A6) في جامعة نيويورك أبوظبي

سام تشاندان:

يشغل سام تشاندان منصب مدير مركز تشاو-هون تشين لتمويل العقارات الدولي في كلية ستيرن بجامعة نيويورك، وهو المركز الذي يهتم بمبادرات كلية ستيرن في مجال أبحاث العقارات والتفاعل مع القطاع وسياساته وبرامج إدارة أعمال القطاع العقاري. تتضمن اهتماماته البحثية سوق تمويل العقارات والأوبئة في المناطق الحضرية وجاهزية المدن العالمية وغيرها من المناطق الحضرية الحيوية لمواجهة تحديات الصحة العامة الجديدة. يعتبر الأستاذ تشاندان خبيراً في عدة مجالات ويحمل زمالة الجمعية الملكية للمساحين والجمعية الملكية للصحة العامة ومعهد أبحاث العقارات كما أنه عضو مساهم في الجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة كما أنه عضو فخري بدرجة اقتصادي الشرف لرابطة مؤسسات دائني العقارات.

#بياناتحكومية

-انتهي-