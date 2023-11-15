استقطب أكثر من 100 طالب من xx جنسية مختلفة في قطر

يستمر لمدة 3 أشهر ويهدف لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي بين الشباب

يتماشى البرنامج المجتمعي العالمي مع رؤية قطر الوطنية 2030

الدوحة، قطر: استقطب "برنامج سامسونج للابتكار"، الدورة المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها سامسونج، ما يقارب من 100 طالب من 21 جنسية مختلفة في قطر.

وكانت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات قد أعلنت، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب القطرية ونادي رواد الأعمال الشباب، عن إطلاق "برنامج سامسونج للابتكار"(Samsung Innovation Campus ) في قطر أكتوبر الماضي. ويهدف هذا البرنامج المجتمعي العالمي إلى تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي بين الشباب بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تَعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير مستقبل الدولة.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم خالد السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب: "يتوجب على الشباب اليوم اكتساب المهارات التي تضمن لهم مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. ونحن سعداء حقاً بالإقبال الكبير من الشباب القطري على هذا البرنامج. وسنواصل العمل مع سامسونج خلال الأشهر القليلة المقبلة لإنجاح هذه الدورة وتزويد الشباب القطري بالمهارات الأكثر صلة بالواقع التكنولوجي".

ومن جانبه، قال شافي علم، مدير مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يؤكد الحماس الكبير الذي أبداه شباب قطر تجاه ’برنامج سامسونج للابتكار‘ اهتمامهم الشديد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونجاح مبادراتنا المجتمعية في تعزيز كفاءات الذكاء الاصطناعي في الدولة. وسيساهم تعاوننا معاً في تنفيذ مهمة هذا البرنامج بشكل أفضل. ونحن متحمسون مع انطلاق هذه الدورة إلى رؤية نتائجها الناجحة بمساعدة وخبرة شركائنا المتميزين؛ وزارة الرياضة والشباب القطرية ونادي رواد الأعمال الشباب".

وستوفر الدورة - التي تُنظم تحت شعار "معاً من أجل الغد! تمكين المواهب الشابة" وتمتد لـ 3 أشهر - منصة مثالية للمشاركين الذين يتمتعون بخلفية معرفية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، لتوسيع معارفهم في مجال تعلم الآلة واكتساب مهارات وخبرات جديدة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة.

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