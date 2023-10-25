تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي ويهدف لتطوير المواهب الوطنية في الجهات الحكومية

البرنامج متاح لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة

فترة التسجيل في الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل تنتهي في 20 نوفمبر

عبد العزيز الجزيري: "برنامج دبي لخبراء المستقبل" نجح خلال دفعاته السابقة بإعداد خبرات وطنية متخصصة ساهمت بتعزيز جاهزية القطاع الحكومي بدبي للمستقبل

دبي، 25 أكتوبر 2023: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأهمية مواصلة إعداد خبرات وطنية متمكنة بمهارات وأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.

ويتيح "برنامج دبي لخبراء المستقبل" الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، عبر التقدم بموعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل عبر الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dfep-2024).

عبد العزيز الجزيري: البرنامج يسهم بإعداد خبرات وطنية متخصصة وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي بدبي للمستقبل

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعاته السابقة بتحقيق توجيهات القيادة عبر إعداد خبرات وطنية متخصصة ساهمت في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتغيرات ومتطلبات المستقبل من خلال تبني منهجية عمل ترتكز على التخطيط الاستشرافي والتفكير المستقبلي".

وأكد أن المهارات المبتكرة والأدوات التصميمية التي اكتسبها خبراء تصميم المستقبل خلال مشاركتهم في البرنامج شكلت إضافة نوعية لمسيرة التميز في مجال تطوير العمل الحكومي بإمارة دبي، وساهمت بشكل واضح في ترسيخ ثقافة التصميم المستقبلي في الجهات التي يعملون بها، بما يتماشى مع رؤية دبي لأن تكون من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل".

مهارات المستقبل

وستنطلق الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في يناير المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما لثلاثة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة "محلل المستقبل المعتمد" إلى "تنفيذي المستقبل المعتمد".

خبراء المستقبل

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد شهد في سبتمبر الماضي تخريج منتسبي الدفعة الثالثة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل" واطلع على مجموعة من المشاريع والتقارير البحثية والسيناريوهات المستقبلية التي عمل منتسبو البرنامج دبي على تطويرها.

ويركز البرنامج على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات استشراف وتصميم المستقبل وتطوير السيناريوهات في القطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المستقبلية في دبي دولة الإمارات. ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدولة وكافة أنحاء العالم.

- انتهى -