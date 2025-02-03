في إطار مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُقام في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية، أطلق برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورشتي "الترجمة العلمية" و"المقال العلمي"، اللتين تُعدان امتداداً لورشه وفعالياته الرامية إلى تشجيع الشباب الموهوبين على الكتابة وإعداد أجيال من الباحثين والمبدعين في العالم العربي.

وتستهدف ورشة "المقال العلمي" كتَّاب المقالات العلمية، وبخاصة العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وتسعى إلى إعداد جيل من الإعلاميين الشباب المهتمين بقضايا العلوم والبيئة وما يتصل بهما، ورفدهم بالمهارات اللغوية والبحثية اللازمة لكتابة المقالات في مختلف المجالات، من التقنيات والعلوم الطبية إلى علوم الفضاء وغيرها، حيث يعمل المتدربون في هذه الورشة على إعداد أبحاث مطوّلة محكمة لا تقل عن ألفي كلمة بلغة علمية بسيطة وبأسلوب قريب من القارئ العادي.

وتشكِّل ورشة "المقال العلمي" مُنطلقاً للراغبين في خوض غمار عالم البحث العلمي والمقالات الأوسع نطاقاً، وذلك تماشياً مع جهود المؤسَّسة الرامية إلى رفد المكتبة العربية بباحثين بارعين، وليس فقط مبدعين في قطاع الأدب بمختلف مجالاته، ما يسهم في تنمية رأس المال البشري واستثمار مواهب الشباب وقدراتهم في بناء مجتمع فكري عربي قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.

في حين تهدف ورشة "الترجمة العلمية"، وهي إحدى أهم وأبرز ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، إلى تدريب المنتسبين على الترجمة العلمية المتخصصة، وتأهيلهم من خلال الكتب التي سيعملون على ترجمتها مع خبراء ومدربين محترفين في شتى المجالات، بما يعزز قدراتهم ويُمكِّنهم من المساهمة في إنتاج ونشر المحتوى العلمي باللغة العربية ووضعه في متناول أفراد المجتمع العلمي ومؤسساته من باحثين وطلبة ومهتمين ومراكز بحثية.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن هذه الورش تأتي بهدف المساهمة في سدِّ الفجوة بين القدرات الشبابية الواعدة ومتطلبات سوق العمل الأكاديمي والبحثي، إذ نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تُكرِّس ثقافة التميز العلمي، وتُزوّد الشباب بأدوات الكتابة الأكاديمية الاحترافية ومهارات الترجمة الدقيقة، التي تُعدّ بوابةَ التواصل بين المجتمع العلمي العالمي والمحتوى العربي.

وأضاف: "نؤمن بأن استثمارنا في العقول الشابة سيكون حجر الأساس لنهضة بحثية إبداعية تُثري المجالات العلمية وتضع أسماء عربية في مصافِّ الخبراء الدوليين".

وتأتي ورشة "الترجمة العلمية" في إطار حرص المؤسَّسة على إثراء المكتبة العربية بالمادة العلمية، والتزامها بدعم المترجمين على الاستمرار في أعمال الترجمة، حيث حقَّقت المؤسَّسة رصيداً جيداً من منتجات ورش الترجمة التي أقامتها في السنوات الماضية، وأصدرت العديد من الكتب المهمة، ما يوضح دورها الريادي في رفد الساحة العلمية والمعرفية بالمترجمين الشباب، وجهودها في إتاحة شتى حقول المعرفة للقارئ العربي.

ويستمر برنامج دبي الدولي للكتابة بعقد ورشاته وإطلاق فعالياته طوال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكداً التزام مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدعم المعرفة وتعزيز مساراتها، وتشجيع المواهب الأكاديمية والإبداعية في مختلف المجالات.

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