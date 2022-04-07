أبوظبي: أعلنت "اتصالات الإمارات" ركيزة الاتصالات في مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") عن شراكة بين برنامجها للمكافآت "بسمات" ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لدعم مبادرة "المليار وجبة" خلال شهر رمضان المبارك وإتاحة الفرصة لمستخدمي "بسمات" للمشاركة بدعم مجتمعاتهم والتبرع بوجبات الإفطار.

وتتزامن هذه الشراكة مع شهر رمضان المبارك الذي تسوده أجواء العبادة والنقاء ليشكل الفرصة الملائمة للاجتماع مع العائلة والأصدقاء وتفعيل قيم العطاء والمشاركة المجتمعية، حيث يتم التبرع بنسبة خمسة بالمائة من قيمة كل طلب طعام يتم عبر تطبيق "بسمات" لصالح مبادرة "المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقديم الوجبات للمجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة.

وفي كل عام، تشارك "اتصالات الإمارات" في المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك لتسهم في خدمة المجتمعات التي تعمل بها، حيث تعد الشراكة مع مبادرة "المليار وجبة" أفضل طريقة لمد يد العون للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، كما تعكس هذه المبادرة المبادئ الإنسانية لدولة الإمارات الرامية لدعم المحتاجين وتحقيق المساهمة الاجتماعية الإيجابية والمستدامة.

وفي عام 2021، نجحت حملة "100 مليون وجبة" التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أن تصبح إحدى أبرز الحملات لتوزيع المعونات الغذائية في المنطقة، حيث تبرع مشتركو تطبيق "بسمات" بأكثر من 270,000 وجبة في الحملة.

وتهدف مبادرة "المليار وجبة" إلى توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والأسر في 50 دولة، وهي تأتي استكمالاً لحملة "100 مليون وجبة'' التي انطلقت في أبريل 2021 والتي عملت على توسيع النطاق الجغرافي لحملة 10 مليون وجبة التي أطلقتها دولة الإمارات محلياً عام 2020 لتقديم الدعم الغذائي للمجتمعات المتضررة من جائحة كورونا.

وتأتي حملة "المليار وجبة" في شهر رمضان لتكون ثمرة التعاون الإنساني بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، والعديد من الجهات الخيرية في الدول المستفيدة، والجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات.

ويتيح "بسمات" للعملاء طلب الطعام من مجموعة متنوعة من المطاعم في الإمارات، وكسب واستبدال النقاط عبر طلبات توصيل الطعام، والاستمتاع بالعديد من العروض الفريدة الحصرية بغض النظر عن البطاقة التي يستخدمونها أثناء الدفع.

ويقدم "بسمات" للمشتركين فرصة لجمع النقاط يومياً في مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الشريكة، وخدمات توصيل الطعام، والعروض غير المحدودة "اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً" والخصومات الأخرى في متاجر التجزئة، والترفيه، والتسوق، والمأكولات، والسفر، والصحة والرفاهية.

ويوفر "بسمات" إمكانية الربط مع مجموعة محددة من برامج الولاء الأخرى وتبادل النقاط في الوقت الفعلي، والأهم من ذلك يمكن للأعضاء تجنب فقدان نقاطهم وتحويلها قبل أن تنتهي إلى برنامج الولاء المفضل لديهم.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e& في فبراير 2022، لتواكب استراتيجيتها الهادفة إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة هي قطاع الاتصالات و"e& الحياة" و"e& المؤسسات" و"e& الاستثمار".

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، كما يندرج برنامج "بسمات" تحت مظلة "اتصالات الإمارات".

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برنامج "بسمات"، من "e&"

هو برنامج لمشاركة العملاء من "e&"، وأحد أكبر برامج المشاركة في أسلوب الحياة في الإمارات العربية المتحدة. فمع أكثر من 3500 علامة تجارية مشاركة وأكثر من 7000 شريك من المحال التجارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يقدم برنامج "بسمات" صفقات ومكافآت على الخدمات التي تقدمها "e&" بالإضافة إلى عروض الترفيه والسينما والتسوق وتناول الطعام والصحة والسفر. ويدعم "بسمات" حالياً أكثر من 2.7 مليون عضو مسجل، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء الجدد تنزيل تطبيق "بسمات" من متجر تطبيقات iOS أو متجر Android Play أو متجر Huawei AppGallery لبدء الاستمتاع بمزايا رائعة.