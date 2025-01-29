أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، على هامش أعمال الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة، عن فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن دورته السادسة والتي تقدم لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية وبقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي (5.511 مليون درهم إماراتي) موزعة على ثلاث سنوات، بواقع 550 ألف دولار كحد أقصى سنوياً.

ويتطلع البرنامج في دورته السادسة إلى استقطاب مشاريع بحثية مبتكرة ضمن 5 مجالات ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "تقدم الدورة السادسة من البرنامج للمجتمع العلمي المختص بعلوم وتقنيات الاستمطار نافذة جديدة للمساهمة في الارتقاء بالحلول المبتكرة لتحديات الأمن المائي حول العالم. وتتماشى هذه الدورة الجديدة مع التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي العالمي."

ومن جانبها قالت علياء المزروعي، مديرة البرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "تنطلق هذه الدورة من الرؤية الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد المتمثلة في ترسيخ مكانة البرنامج باعتباره نموذجاً عالمياً رائداً لتطوير أبحاث الاستمطار وتحسين عملياته، بما يعزز أهداف الأمن المائي لدولة الإمارات والعالم. ونواصل اليوم من خلال إطلاق الدورة السادسة من منحته العالمية البناء على ما حققناه من إنجازات ونتائج ملموسة أتاحت المجال أمام المؤسسات المعنية بالاستمطار للاستفادة منها في تحسين استراتيجياتها وتطوير عملياتها وتطبيقاتها لتعزيز هطول الأمطار."

وسيستمر باب استقبال مقترحات المشاريع البحثية ضمن الدورة السادسة حتى 13 مارس 2025، في حين يتوجب تقديم العروض الأولية في موعد أقصاه 20 مارس 2025. وسيتم إبلاغ أصحاب المشاريع المدعوين لتقديم البحوث الكاملة بحلول 20 مايو 2025، والتي يجب إرسالها في موعد أقصاه 28 أغسطس 2025.

وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة عبر عملية مراجعة شاملة تتم على مرحلتين. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي سيقام في شهر يناير من العام 2026.

وسيتم تقييم المقترحات الأولية بناء على مواءمتها مع مجالات البحث الرئيسية، وتأثيرها المحتمل، وخبرة الباحث وإمكانية نجاح المشروع، وفرص التعاون، إضافة إلى فرص تطوير قطاع أبحاث الاستمطار.

والجدير بالذكر أن برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار قد استثمر ما يصل إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن والذي أثمر عن استكمال 11 مشروع بحثي وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.

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