المعرض يعلن عن جدول فعالياته والمعارض المصاحبة والمفتوحة للجمهور

الدورة الخامسة عشرة من فن أبوظبي تفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة 2 إلى 9 مساءً بشكل يومي من 22 نوفمبر حتى 26 نوفمبر في منارة السعديات

الفعالية المرموقة تتضمن 15 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً، والعديد من العروض اليومية المتنوعة ومشاركات الفنانين المحليين والعالميين

معرض "الغابة المتجمدة" يقام تحت إشراف راديكانتس ويضم مطعم نوري الحاصل على نجمة ميشلان بقيادة الشيف أيفان بريم

الدخول إلى المعرض مجاني وبوسع الزوار التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض فن أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن فن أبوظبي عن جدوله اليومي من البرامج التي تفتح أبوابها للجمهور في المعرض السنوي الذي يقام في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر في منارة السعديات بأبوظبي. وستكون الدورة الخامسة عشرة من معرض فن أبوظبي أكبر دوراته حتى الآن، لتستضيف عدداً من المعارض والحوارات والعروض الأدائية وورش العمل والجولات وتجارب الطهي الفريدة.

معرض "الغابة المتجمدة" تحت إشراف راديكانتس

يعود قيّم كتب الطهي الشهير نيكولاس بوريود ليشارك بمعرض بعنوان "الغابة المتجمدة" إلى جانب مطعم "نوري" الحاصل على نجمة ميشلان، والشيف أيفان بريم، ليستكشف مواضيع متنوعة كالرأسمالية والإنسانية والاستدامة. ومن خلال منصة راديكانتس ، يقدم نيكولاس بوريود معرضاً حياً يرافقه مقطع فيديو يستمر 7 ساعات و20 دقيقة يسلط الضوء على الأعمال والإنجازات الفنية لاثني عشر فناناً، ليلهم الزوار بالأفكار المتعلقة بانقراض سمات الطبيعة بسبب ميل الإنسان إلى الرأسمالية والتصنيع. كما يتحدث المعرض عن التلاعب بمشهد الطعام ويطرح أسئلة عن ابتعاد الإنسانية عن العالم الطبيعي الذي يستغل موارده ولكنه لا يحافظ عليه.

أما مطعم نوري فيقدم تجربة طعام فريدة خلال المعرض، يبرز من خلالها مفاهيم التعاون البشري ومفهوم الندرة كخطين متوازيين، ليتحدث بشكل أعمق عن التناقضات بين المجتمعات المعاصرة والعالم الطبيعي. ويتعرف الزوار إلى الرابط بين الإنسانية والمجتمع العصري والعالم الطبيعي الذي يعمل على إدامة وتعزيز كل مجتمع من المجتمعات من خلال أطباق تحتوي مشاهد طبيعية قابلة للأكل، تعزز تجربة الزوار خلال المعرض وتعبر الحدود التقليدية المعروفة للطعام عبر التعاون الفريد بين راديكانتس ومطعم نوري والشيف أيفان بريم إلى جانب مركز "أبيتيت" السنغافوري للأبحاث.

تقام هذه التجربة في القاعة بمنارة السعديات، والذي يتحول إلى مساحة عرض تغمر الزوار بتجربة خاصة، وتتوفر يومياً للغداء من الساعة 12:30 إلى 2:30 بعد الظهر.

الحوارات

يقدم الفنانون والقيّمون أعمالهم في المعرض وينضم إليهم المتحدثون والخبراء لمناقشة تواريخ الفن العالمية والانضمام إلى الحوار الواسع حول الاستدامة في الفترة التي تسبق انطلاق فعاليات مؤتمر COP28 ومنار أبوظبي الذي يستضيف كذلك مجموعة واسعة من المتحدثين المحليين والعالميين.

تقام الحوارات يومياً من الساعة 2:00 إلى 8:00 مساءً في المسرح بمنارة السعديات، وتشمل حوارات العام 2023 الجدول التالي:

العروض الأدائية

تقام مجموعة من العروض الموسيقية والبصرية يومياً في منارة السعديات وبيركلي أبوظبي، يقدمها نخبة من الفنانين المحليين والدوليين. ومن أبرز ملامح برنامج العروض ما يلي:

ستوديوهات الأنشطة

يتضمن المعرض كذلك مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تناسب الزوار من كافة الأعمار، لتشجيعهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم ومهاراتهم الفنية. تقام تلك الفعاليات يومياً من الساعة 2:00 إلى 9:00 مساءً، وتوفر جميع المواد اللازمة، وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات حسب الفئات العمرية:

ستوديوهات الأنشطة للصغار: حيث يمكن للأطفال اكتشاف مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية من خلال الأنشطة العملية في جلسات تستمر كل منها لمدة ساعة ونص، وهي متاحة للأطفال من عمر 3 – 5 سنوات برفقة شخص بالغ، وبسعر 30 درهماً إماراتياً.

ستوديوهات الأنشطة للأطفال: وهي مخصصة للأطفال بين 6 – 12 عاماً ليتعرفوا إلى مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية من خلال الأنشطة الفنية التفاعلية، وبسعر 30 درهماً إماراتياً لمدة ساعة ونصف. يجب أن يرافق شخص بالغ الأطفال في عمر 6-8 سنوات.

ستوديوهات الأنشطة لليافعين والكبار: والتي يمكن للمشاركين فيها ابتكار أعمالهم الفنية بالوتيرة التي تناسبهم، من خلال أنشطة الرسم والسيراميك وبسعر 50 درهماً إماراتياً لمدة ساعتين.

الدخول إلى معرض فن أبوظبي مجاني، ويجب التسجيل مسبقاً. يمكن للزوار التسجيل على موقع فن أبوظبي. لاستعراض البرنامج الكامل لمعرض فن أبوظبي في دورته الخامسة عشرة.

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نبذة عن فن أبوظبي

يقدم "فن أبوظبي" برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات على عكس المعارض الفنية الأخرى. فيركز "فن أبوظبي" على تنظيم فعاليات وحوارات واستعراضات فنية في أرجاء مدينة أبوظبي، ليشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها على مدار العام. ويتوج هذا البرنامج السنوي معرض "فن أبوظبي" الذي يقام في شهر نوفمبر والذي يشتمل على العديد من المعارض الفنية الكبيرة التي تتوافد من مختلف أرجاء العالم لعرض أعمالها الفنية المميزة، إلى جانب ما يشهده من عمليات بيع لأهم الأعمال الفنية المعروضة، وأعمالاً تركيبية ترضي الجمهور الذي ينتظرها للاستمتاع والمشاركة. abudhabiart.ae

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي. dctabudhabi.ae