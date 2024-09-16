عجمان: أطلق برنامج رمضان عجمان مبادرة المسجد العامر التي تستضيف عدداً من أهم وأشهر قراء القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم الإسلامي ليؤموا المصلين في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت في مسجد المغفور لها آمنه بنت أحمد الغرير، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقالت سعادة مريم المعمري المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين رئيسة اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان إنه بعد النجاح الكبير والإقبال المنقطع النظير الذي حققه برنامج رمضان عجمان على مدار السنوات الماضية جاءت توجيهات ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بإطلاق هذه المبادرة في مسجد "آمنه بنت احمد الغرير" والذي يتميز بموقعه البارز وسط مدينة عجمان وقربه من المجمعات والأحياء السكنية إضافة إلى مساحته الكبيرة التي تضم الخدمات كافة التي تسهل على المصلين أداء فريضتهم بكل راحة وخشوع.

وتوجهت المعمري بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود سموه في خدمة ورعاية بيوت الله ومرتاديها وخدمة القرآن الكريم وتلاوته بما يساهم في نشر قيم كتاب الله وترسيخها بين الأجيال.

وأوضحت أن برنامج المسجد العامر الذي انطلق الجمعة الماضية سيستضيف كل شهر قارئاً من مشاهير القراء في العالم الإسلامي ليؤم المصلين في الصلوات الجهرية يومي الجمعة والسبت وتحديداً صلاتي المغرب والعشاء، مشيرة إلى أن الهدف من البرنامج هو تعزيز روحانية المجتمع وربطه بكتاب الله وتدبر معانيه من خلال هذه الأصوات الندية والخاشعة.

وأكدت أن اللجنة المنظمة تسعى إلى استمرارية فعالية المسجد العامر التي تنظم ضمن فعاليات رمضان عجمان بحيث يستمر توافد المصلين الى المسجد العامر طوال العام وليس في شهر رمضان فقط في الوقت الذي نسقت فيه مع الدوائر الحكومية كافة في إمارة عجمان لتسهيل عملية دخول وخروج المصلين وتوفير سبل الراحة لهم.

وقالت المعمري إن أول ضيف استقبله المسجد العامر هو فضيلة الشيخ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية والذي تقدم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأضافت أن اللجنة المنظمة ستعلن عن اسماء القراء المشاركين في المبادرة من خلال مواقع التواصل الخاصة ببرنامج رمضان عجمان، مشيرة إلى أن المبادرة ستستمر حتى بداية شهر رمضان المقبل.

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