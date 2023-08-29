إحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

نظمت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي تحت شعار (نتشارك للغد) فعالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ناقش شخلاله المتحدثون في الجلسة النقاشية عدة محاور أهمها دور القيادات النسائية في القطاع الصحي الخاص، وإسهامات المرأه في البرلمان، وتحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب الدور المهم الذي قدمته الإماراتية في دعم المسيرة التعليمية لعدة عقود.

وحضر الفعالية التي أقيمت أمس في مقر المستشفى، الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، فاطمة العوضي عضو في لجنة مسؤولي التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو في مجلس سيدات الأعمال الإماراتية، ونورة المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة)، وأمل العفيفي أمين عام جائزة خليفة التربوية، والدكتورة رحاب العامري مستشار الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، و مريم الزعابي مرشحة المجلس الوطني الاتحادي 2019، إلى جانب عدد من الكوادر الإماراتية النسائية العاملة في برجيل.

وتابع الحضور خلال الحفل عرضاً توضيحياً لمسيرة المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر والمستقبل، أبرز خلاله مسيرة المرأة الإماراتية، وما قدمته من عطاء رائد في كافة مجالات العمل ، داعمة لمسيرة الوطن الظافرة، ورؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية الراسخة، ونسب وإحصائيات تعكس تمكين المرأة الإماراتية في قطاعات الدولة، وإزدياد أعداد الكوادر النسلئية المواطنة في هذه القطاعات.

وقال عمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة، عانقت السماء، وأثبتت تفوقاً على كافة الصعد محلياً وعالمياً، وأبرز دورها كأمّ ومعلمة وقائدة ومصدر إلهام للأجيال، وأعرب عن تقديره للمساهمات التي قدمتها المرأة الإماراتية في مجالات الخدمة الوطنية والعسكرية والأمنية وغيرها، حيث أكد أنها أثبتت نفسها كشريك أساسي في حماية أمن الوطن، وحارسه لمكتسباته، وساهرة على أمنه واستقراره.

وأشار ناصر الريامي الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية،:"يعتبر تطوير المواهب الإماراتية ودعم توجهات الحكومة في توطين القطاع الخاص ودعم برنامج (نافس) من أهم الأولويات التي تركز عليها إدارة برجيل، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نحتفل بكوادرنا النسائية الإماراتية المتميزة بشكل خاص و والإسهامات التي تقدمها المرأه الإماراتية بشكل عام لجميع القطاعات، و نحن فخورون بالمشاركة في نجاحاتهن وإنجازاتهن بينما يواصلن تخطي التحديات والعمل في قطاع الرعاية الصحية".

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- انتهى -

