خلال جلسة حوارية ناقشت التحديات التي تعيق إشراك المرأة في مجال النشر

ترّأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جلسة حوارية رئيسية، نظمها "الكونغرس الدولي الناشرين"، ضمن فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعنوان: "(PublisHer): النساء الرائدات في مجال النشر".

وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثات المتخصصات في صناعة النشر، وهنّ فريزا بافيتا بوسبانيجارا، المؤسِّسة المشاركة ومديرة مجموعة "Simpul" في إندونيسيا؛ ولاتويا ويست بلاكوود، عضو مجلس إدارة "PublisHer" والرئيسة السابقة لـ"اتحاد صناعة الكتاب" في جامايكا؛ وفلافيا برافين، مديرة النشر التنفيذية لدى "Cogna/Saber" في البرازيل.

وأكدّت الشيخة بدور القاسمي في حديثها خلال الجلسة، أن مبادرة "PublisHer"، التي يديرها مجلس يتكوّن كل أعضائه من النساء، أطلقتها لتجاوز التحديات التي واجهتها كناشرة، سواء التحديات الثقافية أو الجغرافية التي تعيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء في صناعة النشر، وزيادة تقدير النتاج الأدبي للمرأة، والارتقاء بالممارسات لتمكين النساء من دخول هذا المجال.

وتناولت الجلسة التأثيرات المباشرة لظروف السوق المعاصرة على النساء في قطاع النشر، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 والتغييرات الديموغرافية على تحقيق الإدماج والتنوع الأدبي للنساء في مجال النشر والتأليف، والتراجع الذي شهدته إيرادات النشر بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم والتغيرات في سلوك المستهلكين.

وتحدثت الشيخة بدور عن المبادرات العديدة التي أطلقها "الاتحاد الدولي للناشرين" لدعم النساء، مشيرة إلى أن لجنة النشر ومحو الأمية التابعة للاتحاد، عملت على تطوير خطط ملهمة ومجموعة أدوات للتنوع والإدماج بهدف مواجهة الصعوبات، ومنها التعريف غير الدقيق للتنوع والإدماج، والافتقار إلى معايير مشتركة لإعداد التقارير، والصعوبات في بناء الدعم التنظيمي.

وشدّدت على أن مثل هذه البرامج المقترحة تسعى إلى تعزيز فرص العمل للنساء وتوفير منابر لهنّ للتعبير عن أنفسهن، ودعم جهود رواد التنوع بين الجنسين، وتوفير معلومات عن المسارات الوظيفية لإلهام مزيد من النساء للانضمام إلى قطاع النشر.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي لأعضاء الوفد على جهود "الاتحاد الدولي للناشرين"، مشيرة إلى أن "PublisHer" أطلقت "التنوع والشمول في صناعة النشر" استجابة لتلك الجهود، حيث يعد الدليل مجموعة أدوات تشخيصية لدعم شركات النشر لكي تصبح أكثر تنوعاً وشمولاً، وحرصت "PublisHer" على تسهيل الوصول إليه من خلال توفيره على موقعها الرسمي .https://womeninpublishing.org/about/

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