يتأهل لدخول السحب زبائن البرودباند المنزلي الحاليين والجدد الذين قاموا بتجديد أو ترقية باقاتهم

الجائزة الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في البحرين

المنامة، البحرين: أطلقت شركة بتلكو حملة فريدة من نوعها، تمنح الزبائن من مستخدمي باقات البرودباند المنزلي فرصة الفوز بفيلا جديدة وفاخرة في ديار المحرق. واعتبارًا من اليوم، سيتأهل لدخول السحب أي من زبائن بتلكو الجدد أو الحاليين ممن قاموا بتجديد أو ترقية باقات الفايبر وبرودباند الموبايل. وتمّ الإعلان عن انطلاق هذه الحملة خلال حفل خاص لممثلي الإعلام المحلي، وذلك في الفيلا التي ستصبح مُلكًا لأحد الفائزين المحظوظين في السحب.

تأتي باقات البرودباند المنزلي من بتلكو ضمن مجموعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجات أنماط الحياة المختلفة. سواءً كنت من متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، أو من محبي المنافسة في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت مع أصدقائك أو مشاهدة الأفلام، أو ترغب بممارسة عملك عن بُعد، توفر لك بتلكو كافة احتياجاتك ومتطلباتك ضمن هذه الباقات. وتبدأ أسعار الباقات الشهرية لبرودباند الموبايل من 11 د.ب شهريًا بسعة GB800، وأما باقات الفايبر فتبدأ من 17.600 د.ب شهرياً، وبسرعة تحميل تصل إلى 50Mbps واستخدام غير محدود.

وتقع الفيلا في مدينة ديار المحرق، أحد أحدث المجتمعات السكنية الراقية في المملكة وهي محاطة بالسواحل لتمنح المقيمين نمط حياة فاخر وفريد من نوعه. وقد تمّ تصميم الفيلا المكونة من أربع غرف نوم بنمط عصري، لتلائم احتياجات العوائل التي ترغب بالسكن ضمن مجتمع متنامي يضم العديد من المرافق المميزة. وتقع الفيلا على بعد دقائق معدودة من المدارس ومراكز التسوق ومجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية، وعلى مقربة من واجهة بحرية والعديد من المساحات الخضراء المفتوحة.

وفي حديثه حول هذه الحملة، صرح السيد ميثم عبدالله، مدير عام قطاع المستهلكين لدى بتلكو قائلًا: "خلال هذا العام، وددنا أن نقوم بحملة استثنائية ومختلفة عن كافة الحملات التي طرحناها في السابق. وبناءً على ذلك، لم نجد فكرة أفضل من إثراء حياة زبائننا بجائزة فاخرة مثل الفوز بمنزل العمر. ولا شك بأن الحصول على مثل هذه الجائزة يعد حلماً للكثير من العائلات وستبقى معهم طوال حياتهم؛ ولذا، اخترنا "اربح بيت العمر" شعار لهذه الحملة. ولقد وقع اختيارنا على مدينة المحرق لتميز موقعها الذي يبرز ثقافة المملكة وتراثها العريق، بأسلوب عصري فريد من نوعه، يجمع بين الأصالة والحداثة."

وأضاف: "نحن متشوقون لتقديم هذه الفرصة لمستخدمي البرودباند المنزلي الحاليين، حيث يمكنهم التأهل لدخول السحب بمجرد تجديد أو ترقية باقاتهم، بالإضافة إلى المستخدمين الجدد الذي سيتأهلون للفوز بمجرد اشتراكهم. ونحن نعمل بشكل دائم على تطوير باقاتنا لتلبية مختلف أساليب الحياة وطرحها بأسعار تنافسية. لذا، نحن على ثقة بأن لدينا مجموعة متنوعة من الخدمات والباقات التي تناسب الجميع."

واعتباراً من اليوم ولغاية 19 يناير 2023، سيتأهل للسحب بشكل تلقائي جميع الزبائن الذين يقومون بتجديد أو ترقية باقات البرودباند المنزلي الخاصة بهم من بتلكو، إلى جانب كافة المستخدمين الجدد. للاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة موقع Batelco.com أو تطبيق بتلكو.

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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