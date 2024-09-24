القاهرة: شاركت شركة "باي سكاي"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء العلامات التجارية: أدوات المسوقين في مجال التكنولوجيا المالية"، وذلك ضمن فعاليات قمة البنوك والتكنولوجيا المالية التي انعقدت مؤخراً.

تأتي مشاركة باي سكاي كراعي رسمي و عارض في القمة لتعكس التزامها بالابتكار المستمر ودعم جهود التحول الرقمي في مصر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من العديد من الحلول التكنولوجية المتنوعة.

كما أدار محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في "باي سكاي" وتطبيق "يلا سوبر اب" حلقة نقاشية بعنوان بناء: "العلامات التجارية: ادوات المسوقين في قطاع التكنولوجيا المالية". كما شارك في الحلقة النقاشية كل من ياسمين راشد، مدير مجموعة التسويق والاتصالات الاستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة "eFinance" الاستثمارية، ومي الجمل، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات في "EFG هولدينج"، وعلي رفعت، مدير التسويق للمنتجات في "Tabby".

واستعرض المشاركون خلال الحلقة النقاشية تجاربهم في تطوير استراتيجيات تسويق مبتكرة وقوية، تسهم في تعزيز مكانة العلامات التجارية في سوق التكنولوجيا المالية المتنامي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير استراتيجيات فعالة لبناء العلامات التجارية في ظل التوسع السريع لقطاع التكنولوجيا المالية وفي ظل التحول الرقمي المستمر.

في هذا السياق قال محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في "باي سكاي" وتطبيق "يلا سوبر اب": " نعمل دائماً في باي سكاي علي تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تواكب احتياجات عملائنا المتنوعة في مختلف القطاعات. سواء كانوا أفرادًا أو تجارًا وحتى المؤسسات التي تحتاج إلى حلول مالية رقمية فعالة".

وأضاف: "أحد ركائز استراتيجية الشركة هو دعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز الشمول المالي، حيث نهدف إلى تمكين كل فرد وكل مؤسسة من الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة. ونسعى باستمرار لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول جديدة تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص أفضل للجميع ويعزز هذا الهدف جهود فريقنا المتواصلة من اجل مواكبة كافة التطورات في مجال التسويق بقطاع التكنولوجيا المالية".

تجدر الإشارة إلى أن شركة باي سكاي تأسست في مصر عام 2017 وخلال هذه الفترة وحتى الآن وفرت الشركة الكثير من حلول الدفع الإلكتروني للمؤسسات المالية والشركات والأفراد. وتعمل الشركة على تعميم منظومة الدفع الإلكتروني (الشمول المالي) من خلال تقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات.

ونجحت باي سكاي في تقديم خدماتها بالتعاون مع البنوك المركزية والتجار والمؤسسات في 18 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مما أحدث ثورة في حلول الدفع في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية وباكستان والبحرين وليبيا وبوتسوانا.

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