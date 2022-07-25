بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم أكتوبر المقبل

أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم وذلك في إطار تكامل الجهود بين الطرفين لتطوير العمل في مختلف المجالات وخصوصا في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والقطاع الخاص.

وتمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي وسيتم تنظيمها خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، للفئات العمرية (8-9-10-12-14-16-18 سنة) بنين وبنات وذلك بالتعاون مع شركة إنسبيراتوس (ISD) المستضيف للمباريات على ملاعب مدينة دبي الرياضية لكرة القدم و شركة دلتا للفعاليات الرياضية (Delta)، كما يأتي تنظيم البطولة استكمالا للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال من خلال تنظيم 5 نسخ من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية وحققت نجاحًا فنيًا كبيرًا كما ساهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة.

وتم الإعلان عن إمكانية المشاركة في البطولة المقبلة للأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك مشاركة الأندية والأكاديميات المنتمية للدرجة الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث ستستقطب البطولة مشاركة أكثر من 2000 لاعب أسبوعيا من أكثر من 100 فريق في مختلف الفئات العمرية يمثلون 40 أكاديمية كرة قدم معتمدة.

وتهدف البطولة إلى تحفيز الأكاديميات الرياضية على تطوير برامجها الفنية وضمان استمرارية أنشطتها وترخيصها من المجلس والإتحاد، وتمكين أندية دبي من المشاركة في البطولة والاحتكاك مع الأندية والأكاديميات الرياضية الخاصة، وكذلك زيادة عدد المباريات التي يخوضها لاعبو أندية دبي للوصول إلى المستوى الدولي (ما بين 35 و40 مباراة سنويًا).

ويضم برنامج منافسات البطولة تنظيم أكثر من 1000 مباراة، بمعدل 60 مباراة أسبوعيا (وفقا للبرتوكولات الصحية المعتمدة)، كما سيتم تنظيم البطولة وفق البروتوكولات الصحية وغطاء تأمين، وسيقوم بإدارة المباريات طواقم تحكيم معتمدة من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووجه مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم الدعوة لجميع الأكاديميات للمشاركة في البطولة كما تم توضيح شروط المشاركة ولوائح المنافسات التي تتضمن المواصفات الفنية من حيث أبعاد الملاعب لكل فئة وزمن اللعب، وغيرها من الجوانب وفق المواصفات الدولية المعتمدة والتي تساهم في توفير أفضل الأجواء للعب واكتشاف المواهب الكروية ومنحها الفرصة للتطوير واكتساب المزيد من الخبرات.

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